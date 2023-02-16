李秀滿被侄子爆料逃稅數百億、意圖建立大麻合法賭場，aespa回歸延期也是因他：「成員們看到歌詞都哭了」

李秀滿侄子、SM娛樂執行長李成秀今日上午發佈影片，曝光李秀滿在公司經營上的驚人內幕，表示全公司都在反對李秀滿只圖一己之利的作為！

李成秀在這支標題為「Part.1」的影片裡列出李秀滿14項「罪行」，其一是巨額逃稅：李秀滿LIKE PLANNING公司與SM娛樂2014年和2021年的合約被國稅局認為有問題，結果是SM支付了數百億稅金。 為避開韓國國稅局耳目，李秀滿2019年在香港建立皮包公司CT Planning Limited（簡稱CTP），通過SM和這間公司收取SM結算前收益的6%（原本是結算後6%，現在相當於李秀滿分成比例上升），堪稱典型的境外逃稅。



其二：李秀滿反復強調種樹、Sustainability（可持續性）、ESG（環境永續、社會參與、公司治理）的重要性，標榜促進文化交流雲云，其實是為海外房地產事業做宣傳。 李成秀透露稱，李秀滿計劃在某國家購買地產建立大麻合法化的賭場：「李秀滿主張的Music City是和賭場相連的，甚至為了讓遊客更盡情享受賭場和慶典而考慮讓大麻合法，聽到的人都勸說阻止。」 李秀滿把藝人當成攬財手段，從Music City開始，目標是在全球各國建設「李秀滿world」。



其三：李秀滿要求製作人在多首歌曲中加入關於「種樹」的歌詞，例如NCT 127歌詞裡的「可持續」、GOT the beat歌曲《Alter Ego》中「種下一棵希望」、SMTOWN歌曲《The Cure》中「我們種下的樹」等等。 aespa原本計劃2月20日回歸，但因為李秀滿堅持在歌詞裡加入「種樹、Just sustainability、降低1度、相生、Greensism」等詞句，導致歌曲嚴重脫離aespa世界觀，成員們看到後都大受震驚、委屈哭泣，公司內部也認為這樣不可行，所以決定取消本次回歸。



此外還有：要求「李秀滿神格化」，例如旗下藝人公開發言時必須提及李秀滿的必要性; 海外製作專輯必須與CTP簽約;原計劃2月3月推出的專輯全部推遲到4月以後; 降低第一季度銷售額數字，以彰顯「沒有李秀滿就沒有銷售額」；製作合約結束後，SM也要繼續向李秀滿支付以往發行專輯銷售額的6%、長達70年，加上其他分紅，總共多達800億韓元。

最後，李成秀表示公開這些是因為近幾年大家都在勸李秀滿停手，但他反而變本加厲、甚至向熱愛Kpop的青少年散播不良影響，結果就是SM決定把股價低價出售給HYBE、盡力守護餘下的SM：「SM娛樂需要從頭開始，展開『SM 3.0』時代。」

影片內容令韓國網友大為震驚：「起雞皮疙瘩...」、「李秀滿老糊塗了嗎？」 、「老頭子想錢想瘋了把」、「好像邪教首領一樣，職員們太辛苦了」、「種樹其實說的是種大麻？」 、「房時赫收購時已經知道這些嗎？」 、「救救aespa啊」。



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