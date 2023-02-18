《黑暗荣耀》朴成勋透露：「第二部会有露出身体画面所以努力健身…想成为有魅力的反派」

演员朴成勋因演出《黑暗荣耀》中的霸凌五人帮之一全在俊而备受瞩目，在3月10日即将公开的第二部当中，他透露自己在剧中会有一些露出上身的画面，所以相当努力的训练健身，更期许自己成为充满魅力的反派角色。

朴成勋为时尚杂志最新3月号进行画报拍摄以及简短的访谈，也摆出了多元化的姿势让大家眼睛一亮。在访谈中他也被问到身为《黑暗荣耀》中的恶男角色，是否有做哪些特别的准备，他认为对於金银淑作家以及安吉镐导演来说，即使是称为所谓的反派，也不该失去性感的那一面，於是朴成勋努力的运动并且进行饮食管理。

朴成勋更特别透露，在《黑暗荣耀2》当中有一些露出身体的场面，所以为此更花了心思，他也希望能正确地运用每一句台词，非常努力去做到一字不差的程度。那么在反派以及善良的角色中，哪一个更吸引他呢？朴成勋则说，他所得到大家的反应，是他在饰演反派的时候更有魅力，而且这些反应相当立即且明显，他觉得相当有趣。



目前朴成勋正在拍摄新的Netflix原创系列作品《先山》以及Disney+原创系列的《陌生人》，两部作品同时进行拍摄也让他的行程相当忙碌，朴成勋表示自己相当感恩能够饰演多样化的角色，增加自己的经验，能演出与自己个性恰恰相反的角色，拍摄时相当愉快。让观众们也期待他下一部作品的公开。首先最期待的还是《黑暗荣耀2》3月10日的公开罗！

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