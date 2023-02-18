《黑暗榮耀》朴成勳透露：「第二部會有露出身體畫面所以努力健身…想成為有魅力的反派」

演員朴成勳因演出《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫之一全在俊而備受矚目，在3月10日即將公開的第二部當中，他透露自己在劇中會有一些露出上身的畫面，所以相當努力的訓練健身，更期許自己成為充滿魅力的反派角色。

朴成勳為時尚雜誌最新3月號進行畫報拍攝以及簡短的訪談，也擺出了多元化的姿勢讓大家眼睛一亮。在訪談中他也被問到身為《黑暗榮耀》中的惡男角色，是否有做哪些特別的準備，他認為對於金銀淑作家以及安吉鎬導演來說，即使是稱為所謂的反派，也不該失去性感的那一面，於是朴成勳努力的運動並且進行飲食管理。

朴成勳更特別透露，在《黑暗榮耀2》當中有一些露出身體的場面，所以為此更花了心思，他也希望能正確地運用每一句台詞，非常努力去做到一字不差的程度。那麼在反派以及善良的角色中，哪一個更吸引他呢？朴成勳則說，他所得到大家的反應，是他在飾演反派的時候更有魅力，而且這些反應相當立即且明顯，他覺得相當有趣。



目前朴成勳正在拍攝新的Netflix原創系列作品《先山》以及Disney+原創系列的《陌生人》，兩部作品同時進行拍攝也讓他的行程相當忙碌，朴成勳表示自己相當感恩能夠飾演多樣化的角色，增加自己的經驗，能演出與自己個性恰恰相反的角色，拍攝時相當愉快。讓觀眾們也期待他下一部作品的公開。首先最期待的還是《黑暗榮耀2》3月10日的公開囉！

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