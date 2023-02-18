《黑暗荣耀》下半场宋慧乔的复仇将正式展开！所有之前埋的诱饵都将在3月10日一一回收！

让许多观众们敲碗等待的《黑暗荣耀》下半部，日前释出预告影片及照片，宋慧乔的复仇即将正式展开，让全球的观众们在正式公开前就已经期待不已。

从学生时期就遭受校园霸凌，文同珢（宋慧乔饰）从身体到灵魂早已遍体鳞伤，决定用自己的一生进行缜密的准备，进行一场哀切的复仇。许多观众们纷纷猜测后续的剧情发展，而这些主要演员们有些也在日前的访谈中透露小部分的剧情走向。

公开地的剧照中，文同珢即将展开正式的复仇，每一个角色充满著相当戏剧性的情感以及遭遇，也刺激观众们的好奇心，用自己的一生誓言进行最严厉复仇的文同珢，将以其人之道还治其人之身，拥有深深伤痕的她，让观众们看了都打从心底为她的计画应援。在她的身边还有将她的话奉为圣旨，为她跳起剑舞的刽子手朱如炡（李到晛饰）也将采取进一步行动，身为医师以及围棋高手的他将以什么方式协助复仇计画呢？



这些一步步逐渐走向灭亡的加害者，最后会落得什么样的下场，也是观众们相当好奇的，五人帮之首最恶恶女朴涎镇（林智妍饰）有时瞪著某人杀气腾腾的表情，有时又露出惊慌的样子，同珢到底对她做了什么？带著担心表情的全在俊，吸毒画家蓑罗以及空姐惠程，还有上半部剧情中遭到杀害失联的慏梧，将展开难以预测的剧情走向。

金银淑作家以及安吉镐导演表示，这些加害者们到何时，以及从谁身上得到了惩罚，应该会饰大家下半部的观赏重点，在他们互相争斗并走向灭亡的过程中可让观众们感到宣泄的快感。预告了这些加害者们都将受到严厉的惩罚。期待《黑暗荣耀》3月10日后续公开。



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