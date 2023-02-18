《浪漫速成班》的全道嬿被骂又老又土，衣服造型像奶奶装！

新韩剧《浪漫速成班》大家有在追吗？

这部剧由戛纳影后全道嬿和演技派小生郑敬淏联袂主演，以学生课外辅导班为背景，讲述了学生家长与王牌讲师之间发生的甜蜜又惊险的绯闻故事。 50岁的全道嬿饰演女一号「南行善」，与39岁的郑敬淏（饰 男一号崔直说）谱写罗曼史，从开播前主角的人设就备受质疑，不少人嘲笑「毫无CP感」。



电视剧首播的收视率不尽人意，但在全道嬿和郑敬淏的演技加持之下，最近几集的收视率猛增，越来越多的观众也从一开始的「看不顺眼」逐渐接受这对姐弟CP，甚至越看越有味道。

然而韩网上仍不乏对全道嬿服装、造型的恶评出现。 剧里的「南行善」是前手球国家代表运动选手出身，现为「国家代表小菜店」老板，为了符合小菜店老板身份，却又不能完全将之塑造成普通「阿朱妈」（韩语「阿姨」、「大妈」的意思）的形象，於是造型师在「南行善」 的身上下足了功夫，用独特的色彩美学打造出了角色清新又明媚的Vintage的路线，复古碎花、素色Look，加上随意凌乱的卷发，其实还蛮贴合人设的，很有生活气息。



造型师的精心搭配没能逃过一些观众的毒舌，他们攻击「南行善」和服装，「老气」、「像大妈」、「奶奶辈才会穿的衣服」、「50岁演什么30岁，50多岁主妇看著都很别扭」、「全道嬿剧中的衣服都太土了，是我眼光落后了吗」等。



造型是为角色服务的，在这里她不是全道嬿本人，而是「南行善」，身为普通人的她要为生意奔波，也要为孩子操心，不可能单纯扮美，反而这类舒适又生动复古的Look最适合她，舒适中藏著精致。



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