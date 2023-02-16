「以德报怨」？ 李秀满间接回应SM执行长李成秀连串爆料：念及「亡妻侄子」情分，不追究法律责任

面对侄子的一连串爆料，李秀满表示虽然完全可以追究法律责任，但念及亡妻侄子的颜面，并不打算追究。

今日上午，SM娱乐现任执行长、李秀满侄子李成秀发布影片控诉李秀满14项有损公司经营的行径，包括逃税、海外圈钱、向青少年散播不良影响等等，消息一出令全网震惊。

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随后，李秀满身边人士、社内律师赵炳奎副社长透露了李秀满的态度：「虽然有很多地方可以追究李成秀的法律责任，但李秀满阻拦了。」

赵律师表示，李秀满自从SM经营权爆发纠纷以来经常感慨：李成秀是亡妻的侄子，从他4岁看著长大、20岁进公司和我一起工作，成长在父亲当牧师的基督教家庭，是一个善良的人，对此十分心痛。



李成秀在爆料影片中指出，李秀满的「罪行」包括：利用海外皮包公司逃税、修改合约结构变相提高盈利抽成、意图建立大麻合法化的海外赌场、在全球建立「李秀满World」持续圈钱等等。 李成秀表示公司内部人士已多次劝阻，但李秀满一意孤行，无奈之下只好公开经营内幕，希望尽力守护SM娱乐的荣誉及Kpop在全世界的正面影响。



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