公司内部出现纷争，HYBE成最大股东！精神崩溃的SM职员「今后不管怎样努力，只会变成业绩好的HYBE旗下」

日前，SM娱乐的「共同代表理事」李成洙、卓永俊宣布李秀满即将退出公司营运，但「最大股东」李秀满却出面反驳。

目前SM娱乐经营团队的共同理事们与KAKAO签订合作关系，拿下9%的股份成为第二大股东，而HYBE则收购李秀满持有14.8%股份，成为第一大股东。收购李秀满股份的HYBE，也确定参与竞选SＭ新任理事，并在3月底举行的SM定期股东大会上进行表决。据悉，HYBE将派出房时爀和闵熙珍作为候补人选，这也在韩网引发热烈讨论。



（延伸阅读：【SMTOWN内部纷争懒人包】HYBE将成为SM娱乐的最大股东，KPOP历史准备进入全新篇章）

随著公司内部出现纷争，有多位SM职员近日在韩国职场论坛 Blind 上发文：「这个心情是怎么回事ㅜㅜ 本来想的是疫情结束后，演唱会开始举办、公司业绩也会好起来，果然我们的根基是 SM，大家一起努力再拿下第一吧！所以就算每天工作很繁杂，但在做每个项目的时候，还是会有各种小期待。但是现在有种被剥夺了的感觉，今后不管怎样努力工作，让我们的艺人拿第一，也只会变成业绩好的HYBE旗下厂牌，有种所有传统和历史都被否定的感觉。」



还有职员写下：「虽然老师也是...我也是将自己的青春献给这家公司，我很期望公司好，但这样真的不对」、「老师～您现在安心吗？您将SM的历史和职员们的血汗泪换成4228亿韩元，您现在幸福吗？这段时间SM和职员们在您眼中就是这种程度？」



这也让不少韩网友很有同感：「即使没有爱社心或归属感，但因爲是我的公司，所以骂人的时候就会骂人」、「真可惜..努力工作的职员们好像很空虚ㅜㅠ」、「我也喜欢K-POP，所以有遗憾的部分，职员们当然会有那种想法」、「理解职员们的心情」、「职员们肯定很失望吧……明明是竞争对手的企业的」、「职员们精神崩溃是对的」、「我作为粉丝都觉得可惜」等等。

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