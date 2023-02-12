真情侣就是最甜的♥《换乘恋爱2》结束后终於有两人的同框照，贤奎还搂著海恩的腰～

《换乘恋爱2》结束后，终於等到贤奎和海恩的同框照啦！

照片中，贤奎和海恩甜蜜地拥抱在一起，最近染成黑发的海恩眨眼展现可爱的魅力，被称爲「首尔大学男神」的贤奎也展现出衆的外貌。据悉，该照片是两人的朋友上传到自己的 IG Story 上。



해은이 전남친 - 넌 너같은사람 만나야해!



해은이 현남친 - 저요?



ㅋㅋㅋㅋ



같이 파티들 즐기는 커플 바로 현해 #현규 #해은 #환승연애2 pic.twitter.com/WInkxrGrk0 — memories with 현규해은 (@hae_ppywithhyu) February 12, 2023

在《换乘恋爱2》结束后，贤奎和海恩和其他出演者一起的目击之谈常出现在 SNS 上，但他们的合照则是首次。之前爲迎接新的一年，两人一起去纽约旅行，不过...他们只有互相给对方拍照，并没有公开合照。



看到他们首次同框照，让很多粉丝纷纷表示：「两人很般配」、「两人交往得很好啊」、「海恩只走幸福路吧～」、「再给我吧ㅠㅠ 填满50张吧」、「姐姐看起来很幸福」、「两人的颜值太厉害」、「安静地见面真是绝了」等等。

另外，出演《换乘恋爱2》后成爲公认的「名人」的海恩（IG追踪突破百万人），日前开设了 YouTube 频道。她在自己的频道上公开短影片后，宣布即将正式开始活动，因此备受期待。



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