真情侣就是最甜的♥《换乘恋爱2》结束后终於有两人的同框照，贤奎还搂著海恩的腰～

真情侣就是最甜的♥《换乘恋爱2》结束后终於有两人的同框照，贤奎还搂著海恩的腰～

明星   2023年2月12日   星期日12:45   Yuan  

（封面图源：TVING《换乘恋爱2》）

《换乘恋爱2》结束后，终於等到贤奎和海恩的同框照啦！

照片中，贤奎和海恩甜蜜地拥抱在一起，最近染成黑发的海恩眨眼展现可爱的魅力，被称爲「首尔大学男神」的贤奎也展现出衆的外貌。据悉，该照片是两人的朋友上传到自己的 IG Story 上。
（图源：TVING《换乘恋爱2》）

在《换乘恋爱2》结束后，贤奎和海恩和其他出演者一起的目击之谈常出现在 SNS 上，但他们的合照则是首次。之前爲迎接新的一年，两人一起去纽约旅行，不过...他们只有互相给对方拍照，并没有公开合照。
（图源：IG@am01h23m、IG@__haeppy））

看到他们首次同框照，让很多粉丝纷纷表示：「两人很般配」、「两人交往得很好啊」、「海恩只走幸福路吧～」、「再给我吧ㅠㅠ 填满50张吧」、「姐姐看起来很幸福」、「两人的颜值太厉害」、「安静地见面真是绝了」等等。

另外，出演《换乘恋爱2》后成爲公认的「名人」的海恩（IG追踪突破百万人），日前开设了 YouTube 频道。她在自己的频道上公开短影片后，宣布即将正式开始活动，因此备受期待。
（图源：YouTube@성해은截图）

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