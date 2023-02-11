《爱情的理解》懂得昨日的后悔，才有「明日的幸福」！再次相遇的柳演锡与文佳煐重新理解爱情（EP.15 – 16完）

[有雷]《爱情的理解》本周迎来大结局，也创下自身最高收视率。一再错过的柳演锡以及文佳煐，经过了时间的洗礼，重新相遇之后，是否能够对爱情有更深入的理解？忆起那些曾经错过的瞬间，谁又能对自己当时的决定完全没有后悔？本剧也送上了细腻又圆满的结局。

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在安秀荣（文佳煐饰）调职到另一家分行的当天，她却人间蒸发，原来已悄悄留下了辞呈不告而别，河常秀（柳演锡饰）拨打她的电话已是空号，住处也已搬空，令常秀相当错愕。秀荣的前男友钟贤（郑家蓝饰）同样也来到昔日住处而扑了空。朴美京（琴世禄饰）则是申请到华盛顿分行工作三年，也告诉同仁们她与常秀已分手。



好友苏景弼想告诉常秀自己与秀荣的绯闻真相，但常秀始终没有勇气听取当时的录音档案。常秀最后终於在秀荣老家统营再度与她相遇，两人敞开心胸聊了许多，常秀也把自己当作观光客，与秀荣来一场平凡情侣般的约会。对常秀来说，秀荣是他生命中的变数。最后常秀仍未表明自己的心意，独自离开了统营回到首尔，那也是两人的最后一次见面。



四年后在银行同仁的婚礼上，大家再度相聚了，虽然大家都很好奇安秀荣的近况，但却没有人有她的消息。常秀在街上偶遇一个背影貌似秀荣的女子，后来发现自己认错了人，但却被路上的一家绘画咖啡厅所吸引，店名叫做「明日的幸福」，是他所送给秀荣的盆栽的花语意义。他进店晃了一圈，发现店内的风景画都是他曾与秀荣去过的地方……



常秀调到了新分行，而审核到「明日的幸福」咖啡厅申请贷款的案子，看见了负责人的名字就是安秀荣，两人就这样因工作再度相遇了。虽然两人仍是保持著有礼貌的距离，也不去过问对方，以往心中无法理解的那些部份。取而代之的是两人脑海中都不约而同浮现过往的选择，如果当时我在餐厅多等了一下，如果当时我没撒谎已经与钟贤交往，如果当时我问了她要不要一起回首尔……



只因为没能诚实面对自己的心，错过的那些时间，也让原本有可能的爱情就这样越离越远，两人对於爱情的理解，能够更坦承更主动吗？如果可以，明日的幸福就不远了。



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