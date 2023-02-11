太阳＆GD〈VIBE〉舞蹈挑战，最后两人还跳了〈GOOD BOY〉！网友：「太好看了！拜托合体出专辑」

10日，太阳在自己的 YouTube 频道上传与 G-Dragon 一起进行的〈Vibe〉舞蹈挑战影片。

公开的影片中，太阳带著墨镜，踩著特有的 Groove 步伐向 G-Dragon 走去，G-Dragon 则坐在椅子上，太阳一靠近就站起来一起跳舞。两人展现完美的群舞，证明20年的默契，最后还一起跳了〈GOOD BOY〉。



影片一公开，让不少网友直呼：「疯了！真的是传奇啊 还是老样子」、「GD真的连舞蹈都独一无二，万能天才啊」、「两个人完全不一样，但是完全合拍」、「给我出张专辑吧」、「哇！好久没看到GD跳舞了」、「GD啊，做本职工作吧」、「两个人都是天生的」、「想起两个人撕碎MAMA舞台」等等。另外，太阳也上传与 G-Dragon 的合照表达感谢之情。



而太阳日前离开YG娱乐，转到旗下厂牌 The Black Label。上月13日，太阳睽违5年发行新曲〈Vibe〉并由BTS防弹少年团智旻参与 Feat.，而〈Vibe〉刚发行的1个小时就进入国内最大的音源网前几名，更席卷 iTunes 60个国家排行榜的第一位。



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