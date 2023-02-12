《黑暗荣耀》Part.2！除了宋慧乔之外，还想看到她痛快复仇

《黑暗荣耀》Part.2，不仅期待文同珢（宋慧乔 饰）的猛烈复仇，还希望看到这一位的崛起！

《黑暗荣耀》成了《鱿鱼游戏》之后又一大火的韩剧，宋慧乔领衔主演，林智妍、李到晛、郑星一以不俗的演技配合乔妹，为观众们呈献了一部畅快淋漓的复仇大剧。 在一众配角中，廉惠兰扮演的帮佣阿姨「姜贤南」同样表现亮眼，在她的扮演之下，姜贤南成了剧中为数不多的开心果，为沉重的剧情增添了一丝色彩。



姜贤南的生活同样悲凉凄惨，她是家暴受害者，虽然和同珢的复仇对象不同，但机缘巧合之下成了同珢的得力助手，两个有著伤痛的女人互相抚慰、一起筹备著复仇计画。 身为女主的同珢肯定有更多的戏份，Part.2中会详细描写她反击的过程，很有可能不合法，但一定不会让观众们失望。



但姜贤南呢？ 剧中描写她家事的笔墨并不多，但在廉惠兰的生动演绎之下，我们看到了不同於一般受害人恐惧、惊慌，而是充满生命力，甚至活得可爱到灿烂夺目的贤南，正如她自述的那般，」虽然我被家暴，但其实我是开朗的女人，爽朗性格和豁达态度深入人心。 贤南曾表示过想要杀死家暴的老公，即使知道《黑暗荣耀》的重心是同珢，却依旧期待Part.2中能看到贤南对残暴老公的爽快回击。

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