原来是谍报喜剧！张赫&张娜拉四搭《Family》，主演还有《月刊家》蔡贞安&《财阀家的小儿子》金南喜

原来是谍报喜剧！张赫&张娜拉四搭《Family》，主演还有《月刊家》蔡贞安&《财阀家的小儿子》金南喜

韩剧   2023年2月8日   星期三17:40   草莓  

（封面图源：IG@sidushq_star、张娜拉官网截图、IG@keyeastofficial、TVDaily）

自去年6月就有消息张赫与张娜拉将合作新剧《Family》，是他们的四度合作，而今（8日）电视台tvN宣布还有两位主演，是蔡贞安及金南喜。

《Family》是一部讲述伪装成平凡上班族的国情院黑色要员丈夫，和梦想有个完美家庭、又温柔又有杀气的妻子之间，惊险的「死守家庭谍报喜剧」，导演为《成为王的男人》、《我们的蓝调》、《还魂》张正道CP。

张赫饰演的即为男主角，是伪装成贸易公司职员的国情院黑色要员「权道勋」，也是「姜宥拉」的丈夫。权道勋是集速度、精准与处理干净的「One Shot One Kill」狙击老手，虽然因为忙碌而忽略家人，但对妻子姜宥拉的爱无人能比。
（图源：IG@sidushq_star）

张娜拉饰演生活能力九级的权道勋妻子「姜宥拉」。姜宥拉与权道勋相遇，建立了一生梦想的完美家庭，为了守护家人而努力成为满级的家管，不过她那么可爱的形象背后其实藏著秘密。
（图源：张娜拉官网截图）

张赫与张娜拉2002年合作过红遍亚洲的《开朗少女成功记》，2014年又合作《命中注定我爱你》再创声势，当年还合作独幕剧《久违的再见》，而今《Family》是他们的「四搭」，难得的缘分让观众倍感期待，张赫自己也说过不少次两人约十年就遇见一次很难得、很有意思，他的好友车太铉都羡慕呢！
（图源：SBS@《开朗少女成功记》官方剧照、MBC《命中注定我爱你》官方剧照、MBC《久违的再见》官方海报）（图源：YouTube@김종국 GYM JONG KOOK截图）

除了张赫与张娜拉，蔡贞安与金南喜也是主演阵容。蔡贞安饰演权道勋的同僚，是国情院特务、专业的狙击手「吴千莲」。吴千莲在别人看来享受著奢华的单身生活，实际上却是渴望著谁陪伴的孤独女人。她虽然离过三次婚，但却希望权道勋能持续守护家庭，所以在精神与物质上都会给予帮助。金南喜则饰演拜访权道勋、姜宥拉一家的可疑不速之客「泰九」，泰九是个为了证明自己，还有为了一时的快乐会无限冲动的人物。
（图源：IG@keyeastofficial）（图源：TVDaily）

蔡贞安的角色不难让人联想她在《月刊家》扮演的余宜珠，是个内心很寂寞、
拿外在财富填满空虚的人，而两部作品都是爱情喜剧，不晓得蔡贞安是否又会带来搞笑演出，而金南喜才在《财阀家的小儿子》扮疯狂的「笑面虎」反派，在《Family》也许也「疯得不轻」？
（图源：JTBC@《月刊家》官方剧照）（图源：JTBC@《财阀家的小儿子》官方剧照）

《Family》预计在4月首播。

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