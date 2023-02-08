[分集剧情]《木偶的季节》木偶签约韩季节竟附加拍拖条款，母亲的歌谣木偶居然也会唱！（EP.3）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第3集里，木偶想方设法唤醒季节的记忆，意外找到两人共同的「熟人」......



*以下包含《木偶的季节》第3集关键剧情！



永浦的医院

韩季节想在永浦重新开始生活，木偶作为院长给她开出非常好的条件，却在签约后悄悄加入「拍拖90天」的条款，违约时需支付1亿韩元。 原来木偶想通过拍拖唤醒她的记忆，并且委屈地希望由她主动走向自己。 但韩季节不满木偶搞砸她的工作却毫无歉意，无法接受拍拖，宁可贷款一亿韩元。



韩季节恳请地方投资人文明子女士进行资助，文女士十分赏识诚实努力的季节，就在马上要签约时，韩季节发现文女士的丈夫被怪病缠身，怀疑文女士家暴和下毒。 木偶用神力让文女士说出实话，原来她并非存心害丈夫，反而是出於关心，不想他被人骗、没人照顾。 这个答案让木偶和季节都十分意外。



回忆中的歌声

木偶好奇季节为何拒绝他，一不小心瞬移到了季节的房间。 他看到季节童年合照里的妈妈瞬间大惊失色，似乎那位拥抱童年季节的女士也曾拥抱木偶！



季节自知无法再获得文女士投资，打算离开永浦。 木偶声称她不会离开，唱起了季节妈妈曾唱给她的歌，季节果然惊讶地回头了！



下集预告里，季节觉得木偶就是她的命中注定，开始和他暧昧！木偶发现季节的头饰跟当年他送给雪熙的一样，问她前世是否见过他？ 韩季节竟回答：「谢谢你还记得我。」 难道记忆这么快就回来了？ ！《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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