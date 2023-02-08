原來是諜報喜劇！張赫&張娜拉四搭《Family》，主演還有《月刊家》蔡貞安&《財閥家的小兒子》金南喜

自去年6月就有消息張赫與張娜拉將合作新劇《Family》，是他們的四度合作，而今（8日）電視台tvN宣布還有兩位主演，是蔡貞安及金南喜。

《Family》是一部講述偽裝成平凡上班族的國情院黑色要員丈夫，和夢想有個完美家庭、又溫柔又有殺氣的妻子之間，驚險的「死守家庭諜報喜劇」，導演為《成為王的男人》、《我們的藍調》、《還魂》張正道CP。

張赫飾演的即為男主角，是偽裝成貿易公司職員的國情院黑色要員「權道勛」，也是「姜宥拉」的丈夫。權道勛是集速度、精準與處理乾淨的「One Shot One Kill」狙擊老手，雖然因為忙碌而忽略家人，但對妻子姜宥拉的愛無人能比。



張娜拉飾演生活能力九級的權道勛妻子「姜宥拉」。姜宥拉與權道勛相遇，建立了一生夢想的完美家庭，為了守護家人而努力成為滿級的家管，不過她那麼可愛的形象背後其實藏著秘密。



張赫與張娜拉2002年合作過紅遍亞洲的《開朗少女成功記》，2014年又合作《命中注定我愛你》再創聲勢，當年還合作獨幕劇《久違的再見》，而今《Family》是他們的「四搭」，難得的緣分讓觀眾倍感期待，張赫自己也說過不少次兩人約十年就遇見一次很難得、很有意思，他的好友車太鉉都羨慕呢！



除了張赫與張娜拉，蔡貞安與金南喜也是主演陣容。蔡貞安飾演權道勛的同僚，是國情院特務、專業的狙擊手「吳千蓮」。吳千蓮在別人看來享受著奢華的單身生活，實際上卻是渴望著誰陪伴的孤獨女人。她雖然離過三次婚，但卻希望權道勛能持續守護家庭，所以在精神與物質上都會給予幫助。金南喜則飾演拜訪權道勛、姜宥拉一家的可疑不速之客「泰九」，泰九是個為了證明自己，還有為了一時的快樂會無限衝動的人物。



蔡貞安的角色不難讓人聯想她在《月刊家》扮演的余宜珠，是個內心很寂寞、

拿外在財富填滿空虛的人，而兩部作品都是愛情喜劇，不曉得蔡貞安是否又會帶來搞笑演出，而金南喜才在《財閥家的小兒子》扮瘋狂的「笑面虎」反派，在《Family》也許也「瘋得不輕」？



《Family》預計在4月首播。

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