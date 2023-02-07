李升基♥李多寅将在4月7日举行婚礼！李升基上传手写信：「她是一个内心温暖、充满爱的人」

李升基♥李多寅将在4月7日举行婚礼！李升基上传手写信：「她是一个内心温暖、充满爱的人」

明星   2023年2月7日   星期二14:08   Yuan   17

（封面图源：HOOK娱乐，Naver Post@나인아토엔터테인먼트）

今日（7日）李升基在 IG 上传手写信发表将与女友李多寅结婚的消息。

李升基说道：「今年好像有很多事情要写长篇文章，今天我要传达我人生最重要的决心。我决定和我心爱的李多寅不再是作为恋人，而是作爲『夫妻』度过余生。」

李升基：「求婚后得到了同意，将在4月7日举行婚礼。因爲有了想对她一辈子负责的人，所以怀著喜悦的心情想亲自向大家传达这个消息。」接著，他说：「她是一个内心温暖、充满爱、想永远站在我这一边的人。一起分享快乐，即使有困难握著的手也不放开，并一起克服考验，希望大家支持我们两人的未来，以后也会多多分享，我会幸福地生活下去。」
（图源：TVDaily）

2021年5月，李升基与李多寅传出恋爱消息，D社更拍到两人到李升基祖母家拜访，当时李升基回应「正在带著好的感情与李多寅逐渐互相了解」，李多寅所属社也表示「以前辈晚辈关系见面，五六个月前开始带著好的感情谨慎地了解彼此」。公开恋情后，去年6月李升基也首次透露心境表示：「我的立场和身边没有任何变化。」
（图源：@xx__dain、@leeseunggi.official）

（延伸阅读：李升基公开恋情后首次透露心境！与李多寅交往1年有余，立场无变化

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留言/评论
  • 有沒有一種可能是女生懷孕了？
    32分前
  • 恭喜昇基
    33分前
  • 希望昇基幸福就好，恭喜。
    59分前
  • 恭喜昇基，只要你幸福就好🌹
    48分前
  • 恭喜昇基
    56分前
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