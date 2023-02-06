[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰2》本周结局啦〜金旻载遭陷害却冒著丢官风险千里追爱！（EP.7 - 8）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰2》本周剧情重点在於金旻载与金香起的Love Line，不过收视率表现却不佳。第二季也将在本周步入结局了，「风雨CP」感情能否开花结果？内医院监察官从中作梗让金旻载可能失去官职地位，金香起也担心自己的寡妇身分对他有所影响而离开桂树医馆！这样的阻碍只让两人越爱越深〜

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安县令对桂树医馆怀恨在心，上疏揭露刘世丰（金旻载饰）爱著寡妇徐恩宇（金香起饰）并与其过从甚密，违反道德，应将其削除仕板，往后不得进宫。桂志翰（金相庆饰）发现后也告知两人，并请刘世丰与恩宇在这段时间分开行动，不可一同出诊，也尽量保持距离。而这样也给了内医院来的监察官有了更多与恩宇相处的机会。



县令来到医馆搜查，强行没收了恩宇与刘世丰之前往返的书信作为两人情感的证据，即使刘世丰说不在意官职，但在监察官的劝说以及深思熟虑下，恩宇仍作了决定离开桂树医馆，到父母所在的黑山岛与家人相聚，没想到在搭船时却遇见了监察医官也打算到黑山岛，说是要到岛上医治病患。



思念恩宇的刘世丰罹患了心病，只好放下了医馆患者，前往黑山岛找寻恩宇。在恩宇家门前遇见了监察官，两人还大打出手，最后恩宇母亲作了一桌好菜招待两位医员，油嘴滑舌很会讨好的监察官不断逗笑恩宇的妈妈，感觉个性温吞的刘世丰处於下风。



在黑山岛上刘世丰与恩宇也不忘医员的本心，替两位女性好友解决了心结，但刘世丰自己的心病该由谁来医治？想起可能再也见不到恩宇，他甚至还大病了一场，恩宇看著在爱情面前表现勇敢的刘世丰，虽然反覆思考自己的寡妇身份也许不该与他走在一起，但觉得也该勇敢面对自己的心意，两人在最终回能否有个好结局呢？



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