[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》本週結局啦〜金旻載遭陷害卻冒著丟官風險千里追愛！（EP.7 - 8）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》本週劇情重點在於金旻載與金香起的Love Line，不過收視率表現卻不佳。第二季也將在本週步入結局了，「風雨CP」感情能否開花結果？內醫院監察官從中作梗讓金旻載可能失去官職地位，金香起也擔心自己的寡婦身分對他有所影響而離開桂樹醫館！這樣的阻礙只讓兩人越愛越深〜

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安縣令對桂樹醫館懷恨在心，上疏揭露劉世豐（金旻載飾）愛著寡婦徐恩宇（金香起飾）並與其過從甚密，違反道德，應將其削除仕板，往後不得進宮。桂志翰（金相慶飾）發現後也告知兩人，並請劉世豐與恩宇在這段時間分開行動，不可一同出診，也盡量保持距離。而這樣也給了內醫院來的監察官有了更多與恩宇相處的機會。



縣令來到醫館搜查，強行沒收了恩宇與劉世豐之前往返的書信作為兩人情感的證據，即使劉世豐說不在意官職，但在監察官的勸說以及深思熟慮下，恩宇仍作了決定離開桂樹醫館，到父母所在的黑山島與家人相聚，沒想到在搭船時卻遇見了監察醫官也打算到黑山島，說是要到島上醫治病患。



思念恩宇的劉世豐罹患了心病，只好放下了醫館患者，前往黑山島找尋恩宇。在恩宇家門前遇見了監察官，兩人還大打出手，最後恩宇母親作了一桌好菜招待兩位醫員，油嘴滑舌很會討好的監察官不斷逗笑恩宇的媽媽，感覺個性溫吞的劉世豐處於下風。



在黑山島上劉世豐與恩宇也不忘醫員的本心，替兩位女性好友解決了心結，但劉世豐自己的心病該由誰來醫治？想起可能再也見不到恩宇，他甚至還大病了一場，恩宇看著在愛情面前表現勇敢的劉世豐，雖然反覆思考自己的寡婦身份也許不該與他走在一起，但覺得也該勇敢面對自己的心意，兩人在最終回能否有個好結局呢？



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