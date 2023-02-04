运动会＋演唱会也太超值！游戏王HIGHLIGHT捉对厮杀玩得不亦乐乎！梁耀燮如愿五度蝉联MVP！

今日2月4日在台湾虽是补上班的日子，不过晚间6点一到仍在台北TICC聚集满场的人潮，台湾的Light们都一同来参与本次HIGHLIGHT尹斗俊、梁耀燮、李起光与孙东云四人共同带来的运动会！在长达90分钟的个人战与团体战之后还带来十多首歌曲精彩演出！真是太值回票价了〜





一开场就先一一介绍四位选手们出场，HIGHLIGHT成员们各自穿上了不同颜色的成套运动服与棒球外套，进行个人战、二对二以及全员团体挑战。四人都是游戏高手，不过李起光在游戏前就先不打自招因为刚从美国搭机前来，因此还有严重时差需调整。活力满满的梁耀燮则是放话今日也要再度夺下运动会的MVP最强游戏王！





个人战的部分是比赛双色翻牌，红蓝色各有20张，两位成员必须尽可能各自翻出属於自己被指定的颜色，成员们每一位都使出浑身解数，几个Round下来只听见他们的喘气声，耀燮也索性直接坐在地上休息了。个人战当中不负众望是由耀燮得到最高分，依序是东云、斗俊以及起光。





二对二的部分则比赛拖鞋抛接，一成员将拖鞋向上踢高，另一成员背著篮子必须接到那支拖鞋，一共10次机会看谁能接到最多拖鞋。每位成员都纷纷提出自己的抛接秘诀，台上台下都相当欢乐，梁耀燮与李起光，对战尹斗俊与孙东云的组合，果然难分轩轾。





最后的团体战则是必须在99秒内四人各自完成一项任务，东云是用筷子夹起10颗巧克力，起光是必须让装了半瓶水的水瓶立起，耀燮负责从远出射击瓶身，斗俊则负责连续踢毽子10下，四人还要各自完成跳马背任务，最后掷骰子完成指定可站立的脚数量。HIGHLIGHT果然是默契十足的游戏高手，仅花费不到80秒的时间就已完成限时99秒的挑战，让粉丝们为他们大声喝采。90分钟的比赛最后也由梁耀燮获得今日MVP，成员们更透露他已蝉联5次！





下半段HIGHLIGHT则由运动员变回歌手身份，现场不断电带来11首经典好歌，包括「NOT THE END」、「DAYDREAM」、「PLAY」等，还在全场Light们大喊安可之后，HIGHLIGHT又再次飞奔上台献唱了「Don't Leave」、「Surf」、与「Lovely Day」3首好歌，并与全场粉丝合影纪念。





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