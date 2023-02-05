这部2年前你有追过吗？南宫珉旧剧《日与夜》在Netflix逆袭，热心观众提示：熬过前2集就好

韩剧巨头之一的南宫珉，他的旧剧《日与夜》在Netflix上逆袭。

据1月30日FlixPatrol（OTT数据排名）统计显示，韩剧《日与夜》在TV SHOW类勇夺第一，这部剧在2020年11月-2021年1月播出，已经是2年前的老剧了，由南宫珉、雪炫、 李清娥等人携手主演，一场毫无来由的集体残杀事件揭开序幕，幸存者留下难解的谜语之后，时间一晃推进到廿多年后的现在。



南宫珉扮演的是男一号「都正宇」，首尔地方警察厅特搜组组长，是个外表粗狂、不修边幅，实则心思细腻、聪明绝顶的警界能人，身为28年前「白夜村集体死亡案幸存者」的他，成人之后逐渐揭开了秘密。



不过《日与夜》在韩国开播当时，反响很一般，首播收视率仅为4.5%，远不及同期播出的《The Penthouse》，后来收视率更是一度跌到4%以下。 第一集播出后不少观众上网吐槽剪辑手法混乱，叙事节奏更是七零八乱，实在太烂，忍不住「一集弃」。 但仍有不少观众相信「视帝」南宫珉挑剧的眼光，忍过前两集叙事性铺垫之后，剧情飞速展开，原来这是一个以暴制暴的爽剧故事，加害者和受害者并不能单纯地以善恶区分，又有警察与财阀勾结等刺激观众好奇心的元素，之后的收视率稳定攀升。



悬疑刑侦题材一直都是韩剧中的精品，《信号》、《隧道》、《窥探》等备受韩剧迷的喜爱，这次2年前播出的《日与夜》登上Netflix TV SHOW第一名，也昭示著越来越多的人喜欢上了韩剧。

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