[分集剧情]《爱情的理解》好难理解！另一半已心碎退场但柳演锡与文佳煐却仍未突破僵局！（EP.13 - 14）

[有雷]《爱情的理解》下周就要送上完结篇，看完这两集感觉编剧是否打算给个BE了呢？文佳煐投出了一个谎言震撼弹，让男友心碎离去，同时却也考验著柳演锡对她的爱有多深，无论如何都爱著文佳煐的他更是深情告白，以为两人终於排除万难，结局却送上更令人无语的发展！太难理解了〜

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常秀（柳演锡饰）与安秀荣（文佳煐饰）再度有机会走在一起，此时安秀荣却让男友钟贤（郑家蓝饰）认为自己与同事苏景弼过夜，钟贤隔日上班时追问秀荣，秀荣竟不否认，钟贤一气之下向苏景弼挥拳，甚至质问常秀是否也与自己女友秀荣有一腿？！当然此举也让担任银行保全的钟贤就此丢了工作，他发现秀荣对他的情感并不是爱情，自然也心碎搬离了与秀荣同居的住处。



至於美京（琴世禄饰），家人仍持续催婚，她也终於表达自己与常秀无法再走下去，大病一场后让美京决定放手，虽然心痛却开始睡得很好，脱离了害怕与常秀分手的不安情绪。美京从堂哥口中得知，当年她与苏景弼交往时，因为父亲发现苏父有前科坐过牢，请堂哥去拆散两人，但此事苏景弼却从没透露过，於是美京才理解了，或许苏景弼在当时并未出轨。



常秀虽然内心挣扎，也非常介意自己的好友竟与秀荣过夜，但常秀对秀荣却闭口不提此事，只表示虽然痛苦但仍希望两人能每天相见。常秀在秀荣淋雨时为她撑伞，甚至隔日发现她生病了，常秀更细心照料她。不过此时公司却发布了秀荣即将调到其他分行的消息，让常秀开始魂不守舍。



调职前，秀荣与常秀相约两人第一次约会的餐厅，常秀也说出了当时想要诉说的告白，两人聊了很多，常秀认为生活中若可以没有变数，应该会更幸福，至少明天不会比今天过得更糟糕。隔日，秀荣却被发现并没有到新上班地点报到，同仁们在公司找到了她的辞呈。常秀紧张了起来，一边开车前往她的住处，一边打电话给她，而秀荣的住处早已搬空，连手机号码都成了空号…留下一脸错愕的常秀…



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