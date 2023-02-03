郑星一剧透《黑暗荣耀》Part 2：这个角色是坠入深渊，跌得最惨的人！

《黑暗荣耀》男二号郑星一亲自剧透Part.2。

由宋慧乔领衔主演，李到晛、林智妍、郑星一等联袂主演的《黑暗荣耀》在Netflix一上线就成继《鱿鱼游戏》之后又一大话题神剧，宋慧乔化身复仇女神，在隐忍与理智中运筹帷幄，朝著曾经霸凌自己的同学狠狠挥刀。

女主角宋慧乔凭藉该剧的好口碑再度站到闪耀的灯光下，成为话题的中心，其他配角们也各个角色饱满，人设出彩，尤其是男二号、朴涏镇（林智妍 饰）的富豪老公河度领（郑星一 饰），与宋慧乔的几场对手戏直接看得观众们神魂颠倒，被不少人认为他性张力十足，两人的CP感甚至强过男主角李到晛。



日前，郑星一做客了国民MC主持的《刘QUIZ》，透露了自己艰辛的童年经历，称母亲体弱多病，长年住在疗养院，父亲则是个有自由灵魂的人，也很少待在家里，到他读高三那年妈妈身体好转，才开始回家照顾他。 由於郑星一小时候父母不在身边，姐姐就是父母一般的存在，既当爹又当妈，拉扯著他长大。 郑星一还透露，那时自己还小，姐姐也是个孩子，但她从来没有在自己面前哭过，姐姐总是照顾家人。 没有姐姐，他就不可能有今天的成绩。



最后，刘在锡希望郑星一能够剧透一点《黑暗荣耀》Part.2的内容，郑星一爆料称：「河度领会坠入深渊，会很绝望很愤怒。」刘在锡追问：「是跌入深渊吗？」郑星一回答：「他是跌得最惨的一个人，具体内容请收看《黑暗荣耀》Part.2吧，会非常有趣。」



정성일 배우가 말하는 더글로리 파트2 작은스포

하도영이 제일 나락으로 떨어지고 절망하고 분노하는게 파트2에서 많이 나온다

파트2 가 더 재밌다 pic.twitter.com/ZDR6TCkkkE — 무영 (@kd_Lovest) February 1, 2023

此外，《黑暗荣耀》Part.2已经定档3月10号上线。

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