朴恩斌盛装出席颁奖礼！浅蓝色礼服争议大，丑爆了VS像ELSA女王

朴恩斌这条浅蓝色礼服到底适不适合她，在韩网上掀起了热议。

前几天，朴恩斌受邀参加了「Critics Choice Awards In LA」（ 评论家选择奖）的颁奖礼，她以一袭湖蓝色拖地礼服亮相，肩膀部份采用了轻纱和水钻的透视设计，像披风一样甩在身后，有一部份网友看了之后狂赞朴恩斌这身打扮很有ELSA女王（艾莎女王）的风范，大气又端庄，将头发高高盘起来，更衬托出雪白的天鹅颈。



不过也有很多网友对朴恩斌的这身Look并不看好，尤其是从她分享的照片中看，大多数参加活动的人穿的都是深色服装，因此有网友就吐槽：「为什么一定要穿得这么显眼」、「颜色太亮了，和颁奖礼氛围不符」、「 为什么要让女神穿这么丑的衣服」，对她这身行头感到惋惜。



朴恩斌凭藉《非常律师禹英禑》人气大爆发，让观众们见识到了她「剧抛式演技」，而本届「Critics Choice Awards」中，该剧还被提名为「TV类最优秀外国语电视剧」。

此外，前不久朴恩斌传出即将出演知名编剧朴慧莲新作《无人岛的DIVA》，该剧讲述了梦想当歌手的全罗道孤岛少女因为无法忍受父亲的家暴，在16岁时为了参加选秀坐上船离家出走，出人意料地因为风浪掉队在无人岛上发生的故事。

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