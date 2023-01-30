求求你减肥吧！粉丝公开喊话女爱豆，不能再胖下去了

最近韩网上不少粉丝呼吁这位女团成员减肥，想要重新看到她的「全盛时期」。

在韩国当爱豆真的非常难，颜值、身材是硬实力中的必备条件，稍微走样就会被粉丝指责「不敬业」，最近IVE的成员Liz就深受其苦，就在这几日韩网上出现了「求求你，能不能减肥 」的帖子，引来无数网友的围观和讨论，被讨论的主人公就是Liz。 原贴作者A某表示：「《ELEVEN》活动时期金发的Liz真漂亮，很遗憾，真的好可惜。」 相关照片中，Liz脸型消瘦，披著金发长发，小V脸、高挺的鼻梁和魅力猫眼等令她即使在美女如云的K-POP爱豆界都很有辨识度。



出道曲《ELEVEN》活动之后，IVE有一段空白期，等成员们再次出现在大众面前时，大家发现Liz已经胖了不少，活动生图中能看出来脸型很圆润，与刚出道时候相比不说判若两人，也是另粉丝们吃惊的程度。 Liz从出道开始就以队内TOP3的美貌和歌唱实力备受关注，可能粉丝们对她的期望值太高，因此对她的要求也相对较高，突然有了较大的形体变化，不少粉丝都表示无法接受，纷纷留言称：「求公司管管她吧」、「该减肥了」、「和其他成员站在一起区别很大」、「这种程度的话就等於是没有敬业精神」、等。 不过也有部份粉丝力挺Liz，称：「胖了还这么美」、「女团为什么一定要瘦到皮包骨啊」、「没有Liz的话，整团听谁唱歌啊」等。



아이브 리즈야 지금 제발 살 조금만 빼달라고 하는 팬들 말고는 벌써 다 떠나고 없어 일반인도 식단조절하고 운동하면 금방 빠지는데 넌 왜 계속 끝도 없이 찌우니 너같은 아이돌 아무도 없어 다 자기관리하고 관심받으려고 노력하는데 왜 너만 계속 찌는거야 다른멤버들 열심히 운동하는데 왜 너만 쪄 pic.twitter.com/25O0dymUaJ — 리즈 살 빼 (@liziwnqodje) January 19, 2023

명품 협찬 받아서 좋은 드레스 입으면 뭐해 너가 이 상태로 나오는데.. 너 때문에 브랜드에서 그룹 부정적인 이미지 심어질까봐 항상 불안해

저번에 공항에서 아이브 단체로 협찬받았는데 브랜드관계자분이 인스타에서 소화 잘해줬다고 너무 좋아해주셔서 감사했어 근데 너 사진만 안올라오더라 pic.twitter.com/2iqWBFkMfv — 리즈 살 빼 (@liziwnqodje) January 21, 2023

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