[分集剧情]《爱情的理解》文佳煐「谎话告白」回应柳演锡〜面对各自的另一半该如何结束现况（EP.11 - 12）

[有雷]《爱情的理解》绕了一圈又回到原点的文佳煐与柳演锡，虽然了解彼此的心意，但仍必须了断目前的恋情。但似乎两人的另一半都已察觉有异却没打算放手，不管是在意同仁的眼光还是私心不愿分开，让柳演锡与文佳煐的恋情进度再度受阻。

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《爱情的理解》河常秀（柳演锡饰）被爱情冲昏头已经无法思考，自己仍然爱著安秀荣（文佳煐饰），而安秀荣也刻意透过「谎言大冒险」的游戏，说出了自己也许才是先对常秀动心的人。两人都各自拥有恋情，但即使努力想喜欢另一个人，却还是无法隐瞒自己的内心。



常秀缺席了女朋友朴美京（琴世禄饰）妈妈准备的聚会，美京打了好几通电话他也都不接，她已察觉有些问题，而常秀想约她好好聊聊，她直觉学长要跟她提出分手，於是不断闪躲，说自己时间很满无法再约，甚至后来还刻意约了安秀荣与钟贤（郑家蓝饰）来个四人晚餐，让常秀相当不高兴，在回程的车内直接说出希望两人能分手，美京哭喊著为何生日当天要听到这样的话，并且提到安秀荣与钟贤正在同居的事实。



钟贤也曾看见安秀荣走出家门并与常秀见面的情景，就算秀荣晚回家他也默默等待著，但他终於也鼓起勇气问了秀荣「你爱我吗？」即使这样简单的问题，却让秀荣难以回答。为了离开这尴尬环境，秀荣自愿出差三个月到大学校区内服务，眼看第二名额差点由常秀举手，大学好友也是美京前男友的苏景弼，突然在此时举起手来意愿与秀荣一同前往出差。



银行内另一男同事一结婚就与交往四年的前女友闹出出轨传闻，成为大家茶余饭后讨论的话题，甚至最后还被停职了。常秀看在眼里，自己若与美京分手是否也很可能让工作受到影响呢？甚至也考量到安秀荣更可能被误会为介入他人感情的小三。美京则趁此机会推进结婚的进度，让常秀相当头大。相爱的人却错过了对的时机点，衍生的问题却接踵而至。



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