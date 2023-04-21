《诱饵》张根硕与许城泰的对决即将走向最终结局！观前三大看点公开

Coupang Play电视剧《诱饵》第二季也即将送上最终回大结局，剧情描述一位史上最坏诈欺犯，让大家认为他已死亡而逃脱的故事，多年来众多被害者以及警方不断追踪其下落，最终将走向什么样的结局？

即将於21日晚间公开的《诱饵》最后两集将揭晓所有细节，而公开事前观点如下：

＃张根硕与许城泰最终携手合作？

在第10集的结尾，许城泰所饰演的卢相千，向警方具组长张根硕提出交易，原本被指称为连续杀人犯的许城泰竟如此提出要求，而在先前公开的预告中，张根硕也思考著「为了抓住杀人犯，应该与恶魔联手」，似乎也暗示著他将与许城泰携手，但两人究竟是真合作，又或者这是具组长抢先一步设下的陷阱，能否得到一箭双雕的效果呢？张根硕与许城泰两人的心机与手段仍让大家关注到最后一分钟。



＃连续杀人事件的真凶到底是谁？

遭受卢相千诈骗的受害者们，以及以往曾协助卢相千的名人政要们，觊觎著金块的杀人真凶们，其中错综复杂的关系从第一季一直纠结到第二季，而这些杀人真凶为了与警方对峙，更需守护著卢相千，而具组长也终於透过卢相千与真凶进行对话，但真凶却威胁具组长，如此一来这些人的真实身分以及背后指使者更令人好奇。



＃金条是真实存在？或者只是诱饵？

卢相千在逃亡钱把大笔藏匿的资金都换成了金条，随著他的死讯被公告，这些金条的去处自然也石沉大海，当然被诈骗的受害者们除了想找出卢相千，也希望能找到这些金条，而这些金条似乎也是连续杀人犯的目的，不过金条是否真实存在？或是这也只是卢相千抛出的诱饵？《诱饵》所有细节与最终真相都等待今晚一次公开。



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