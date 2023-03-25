《木偶的季节》大结局！消失的木偶给季节留下独特礼物，5年后喜迎新家人带来新的转机！

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 上周更新了大结局第16集，虽然收视率一直到最后都比较低迷，但至少没有烂尾！各位主演和配角演员的表现也很不错，期待大家的下一部作品啦~



*以下包含《木偶的季节》第16集关键剧情！



鲜花的季节

虚弱的木偶终究没能等到春天，获得季节的告白后消失无踪。 季节开始每天收到一支鲜花，原来是木偶离开前向花店下的订单，时间长达5年。 悲痛消沉的季节感受到木偶的良苦用心，用他留下的钱开了新的诊所，重新成为被大家需要的人，也拜托大家都为木偶祈祷。



迟来的婚礼

韩哲在木偶帮助下让金必洙和太宗植绳之以法。 太贞元虽然和他相爱，但知道自己的存在会不断提醒姐弟俩不舒服的回忆，流泪告白后就离开了韩哲。 韩哲悄悄做她最爱的鸡蛋卷送到她常去的店里，5年后太贞元才发现他一直以来的关怀、深受感动，决定在一起并火速举办了婚礼！



介绍给所有家人

这一天季节又在思念木偶，突然木偶推门而入，真的回来了！原来木偶和季节的合约里有一条「将木偶介绍给所有家人」，现在季节有了弟媳，神就把木偶送回来、让她介绍给新家人了！虽然现在木偶仍不是人类，但他们相信明天会比今天更好，下一世就可以作为人类相遇、过上幸福的生活啦！



《木偶的季节》 全剧终，香港观众可在黄Viu煲剧平台回顾全集~



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