《黑暗荣耀》林智妍不读不回朋友被威胁：「涎镇啊，我拿著电卷棒啊」自爆收到5万张电卷棒照

涎镇啊该怎么办呀？

从开播起就话题不断的热门韩剧《黑暗荣耀》，围绕著暗黑、霸凌、复仇等主轴运转，被霸凌者文同垠究竟能否如愿反击？加害者顺遂的人生是否会产生变化？而外科医生朱如炡又会有何转变？编剧金银淑只给了一段话：第二季会让人爽快的过瘾。



因为演员演技太好，让人一看见坏蛋组合合体，总会忍不住打颤！剧中霸凌的剧情与手法，也残忍到让不少人闭上眼睛无法直视，最恶名昭彰的便是学生时期文同垠惨被电棒卷烫伤的桥段，这也成为她一辈子好不了的伤疤，回忆过去时，总会隐隐作痒，不由自主抓著手。



饰演朴涎镇的林智妍，因为坏女人一角而大暴红，最近公开个人vlog，忙碌的工作日常让她在通勤中还需要一边背剧本、吃饭。和萤幕形象反差极大的她，私下其实个性超软萌，一说到小熊软糖就开心得不停聊著软糖！



而在梳化时，林智妍聊到：「我收到5万张电棒卷的照片」因为行程繁忙，朋友总在群组抱怨找不到她，在《黑暗荣耀》播出后，若是朋友联系不上她，就会传讯息说：「涎镇啊，总是联络不上你怎么办呢？」、「我正拿著电卷棒呀，涎镇哪」成为最新「威胁手段」。



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