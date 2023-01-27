女团IVE完整体出演《Running Man》预告，网友感叹：好久没有女团可以全员出演了，不愧是大势！

SBS 热门综艺节目《Running Man》本周日将迎来人气女团 IVE 的完整体出演，预告一出就引发讨论，网友也感叹：「好久没有女团可以全员出演了，不愧是大势！」、「女孩们真的很有综艺感」、「RM成员们的年纪，都可以当她们的爸妈了，好期待他们的互动～」



▼最新预告：



一开头IVE就带来了热门歌曲的现场表演，访谈时，刘在锡称赞成员们好漂亮，安兪真大方站起表示大喊：「对啊。」预告中更特写了张员瑛自信的表情～。



刘在锡还说感觉大家都是校花出身，问 Rei 学生时代是不是也如此呢？Rei 则一脸忧郁的回他：「我没有朋友…。」气氛急转直下 ，国民MC差点招架不住。



Liz 想表演「用手发出声音」的个人技却不太顺利，HAHA 接话：「这是你最后的机会罗。」刘在锡的访谈也遭遇了历代级别的高难度 ，被成员们一一打败。XD



刘在锡在游览车上想再度活络气氛，发起了「向前辈提问」的环节，想说成员们可能会有对 RM 成员们有所好奇，如果没有就 PASS（通过），结果坐在最后一排的 Rei 默默搭话：「PASS。」全场瞬间爆笑。



此外，躲在众人之中「无肝的兔子」究竟会是谁扮演的呢？更多有趣的内容记得锁定本周日18:20的播出。



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