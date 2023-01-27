谁能拒绝狗狗的无辜眼神！柳演锡＋车太铉相隔15年再合作温馨电影《小汪汪》定档3月1日韩国上映

温馨喜剧电影《小汪汪（暂译）》将於3月1日在韩上映，请来了《机智医生生活》《爱情的理解》柳演锡以及《头脑共助》《与神同行》车太铉，以及一群可爱的小狗狗们一起演出。主题海报相当清新也充满了春天气息，令人期待。

电影《小汪汪》描述可能必须提前结束「狗主人」身份的民秀（柳演锡饰）以及自己的人生就是个危机的真国（车太铉饰），两兄弟为了替心爱的宠物狗狗「鲁尼」找到完美管家，而亲自展开面试，更展开了意想不到的旅程。



首波一次公开了两版本的海报，柳演锡与车太铉两人都穿著休闲服装以及短裤，充满乡下田野风情，其中一张两人手中都各自抱著两只小狗狗，还露出阳光般的笑容，身边也围绕著许多不同种类的狗儿，另一张则是柳演锡看来有些苦恼，车太铉则是紧握著拳头的样子，他们两位与这么多汪星人之间究竟有什么样的故事？



梦想著自己能拥有心中所爱以及家人的男子民秀，由演员柳演锡饰演，总是给人阳光暖男形象的他，不管在《机智医生生活》《浪漫医生金师傅》中饰演温柔医师，以及在《毒枭圣徒》《阳光先生》中尝试不同风格的演出，到最近热播中的《爱情的理解》饰演为爱与被爱而苦恼的银行行员，总令人期待他的下一步。在电影《小汪汪》也将让大家看到他的另一面。



虽然是民秀的表哥，车太铉所饰演的真国，却像是他的亲哥哥一样，他与民秀共同展开了一段意外的旅程，虽然表面上看起来很两光，不过却比任何人更重感情。车太铉与柳演锡曾在2008年的电视剧《综合医院2》中合作，本次睽违15年两人再度在大萤幕上合作，展现升级版的梦幻默契。



以亲身经历为基础同时担任编剧与导演的金周焕，曾执导《菜鸟警校生》呈现两个热血男孩蜕变为勇敢警察的故事，这一次的主角也是两位男生，加上一群可爱的大小狗狗，相信他将再度展现出令观众们都能有著高度共鸣的温馨故事。



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