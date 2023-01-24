Netflix惊悚电影《原本以为只是手机掉了》预告公开：任时完再次挑战反派，千玗嬉日常生活受威胁！ 8组新生代女团的「出道曲」&「最新曲」中，哪一团风格你最爱？！从ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上线在即李施昤却频繁引争议！雪天背孩子爬雪山，被骂：别拿孩子当工具

电影《原本以为只是手机掉了》由任时完、千玗嬉和金希沅主演。

改编自日本同名小说，讲述一位平凡的上班族，手机里装满所有个人的资讯，某一天手机遗失后，他的日常生活开始遭受威胁，而展开一连串紧张的事件，是写实又悬疑的电影作品。

任时完偶然捡到智慧型手机后接近手机主人娜美的男人「俊英」一角，再次挑战的反派角色；千玗嬉饰演平凡上班族的「娜美」，掉了手机之后开始受到一连串的威胁；金希沅饰演俊英的父亲兼重案组刑警「志曼」，将追查这件手机遗失案件的来龙去脉。



公开的预告中，平凡的公司职员娜美丢失智能手机后，连自己的日常生活也丢失的过程。娜美一直用智慧型手机解决所有问题，以至於没有手机就无法正常生活，但她不小心丢失了手机后，总感觉到有人在看著自己，监视自己的一举一动。俊英偷走了别人的生活，娜美真的能找回自己的日常生活吗？



在荒山上发现尸体的现场，刑警志曼发现儿子俊英的痕迹，他以不祥的直觉继续追踪，他的搜查渐渐开始威胁俊英，使剧情更加紧张。而《原本以为只是手机掉了》将於2月17日通过 Netflix 上线。



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