是《恋慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期刚好都在两部月火剧演主角「女儿」 [分集剧情]《爱情的理解》「你现在幸福吗？」柳演锡一句话动摇文佳煐！决定让一切回到原点！（EP.9 - 10） 《黑暗荣耀》辛睿恩其实搞笑女！上节目完全没有包袱，当年还有「被公司禁止出演综艺」的传闻XD 推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

[有雷]《爱情的理解》爱情就像环状公车路线图，兜了一圈又回到原点。柳演锡与文佳煐各自谈著天差地别的恋爱，一个可能成为财团准女婿，一个却为了男友的生活费手术费烦恼，当两人重新思考对方或自己「你现在幸福吗？」却让彼此的心再度走近。

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《爱情的理解》河常秀（柳演锡饰）即使努力地去喜欢富家女学妹朴美京（琴世禄饰），迎合著她，譬如见她的朋友时还换上美京特别准备的名牌高级西装，美京甚至还买了一台车送给常秀，这让常秀觉得很有负担。而常秀也得知了学生时期美京其实曾与他的好友，也是现在银行的同事交往过，但常秀却没有任何表示，他毫不在意也不过问的态度，反而让美京感到难过。常秀也带美京到母亲店里介绍两人认识。美京的母亲看来相当不满意常秀的家世背景。



安秀荣（文佳煐饰）与钟贤（郑家蓝饰）也并不稳定，钟贤的警察考试又再度落榜，对於与秀荣同住一个屋檐下他也感到亏欠，想著自己再搬出去。但其实钟贤的生活仍是为了钱所苦，时常一声不吭就失联也让秀荣担心不已。秀荣总是思考著如何帮他筹父亲的手术费，而自己的母亲在附近开店的事实也在银行同仁面前曝了光。



常秀与秀荣因为VIP客户的告别式又再度被安排一起前往，旅程中两人聊了不少，常秀不禁问她：「你现在幸福吗？」而秀荣却反问一句：「我该分手吗？」两人对於自己目前的恋情都相当压抑，似乎都想找个喘息的空间。两人聊得相当愉快，意犹未尽更是再度相约外出共餐，而且是一开始两人造成误会的那家餐厅。在同一个位置，之前是秀荣等待著常秀，这次换常秀早到等待著她，却同样的，看见秀荣往反方向离开，决定不赴约。



常秀追了上去但不多问，秀荣盯著公车站牌的环状路线看，觉得自己的感情就像这环状路线，即使绕到别的地方，最终却还是回到了原点。常秀带著秀荣到自己最熟悉的溜冰场，两人再度独处，常秀也教秀荣如何溜冰，本来两人说好比赛谁先溜到对面，但常秀却根本在原地没有出发，更深情告白秀荣，情不自禁的两人重新选择了对方，拥吻之后该如何处理自己目前的恋情呢？



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