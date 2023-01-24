8组新生代女团的「出道曲」&「最新曲」中，哪一团风格你最爱？！从ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上线在即李施昤却频繁引争议！雪天背孩子爬雪山，被骂：别拿孩子当工具

去年 2022 真的是新生代女团大丰收的一年，哪一团的风格or哪一首歌是你心中的最爱呢？

默默来到了2023年，去年也是女团们相当活跃的一年，许多歌曲都既好听又洗脑～！在下半年出道的 NewJeans 甚至拿下12月女团品牌形象排行榜的冠军一位，新生代女团势不可挡啊！今天整理了「出道曲」&「最新曲」让大家一次看（听）过瘾，也欢迎留言分享哪首歌或者哪一团是你的最爱喔！

*韩网论坛上，这一批被分为「四代团」，列出歌曲以 KPOP 为主。

▼ITZY，出道日期2019年2月12日，出道曲〈DALLA DALLA〉



最新曲〈Cheshire〉



▼STAYC，出道日期2020年11月12日，出道曲〈So Bad〉



最新曲〈BEAUTIFUL MONSTER〉



▼aespa，出道日期2020年11月17日，出道曲〈Black Mamba〉



最新曲〈Girls〉



▼IVE，出道日期2021年12月1日，出道曲〈ELEVEN〉



最新曲〈After LIKE〉



▼Kep1er，出道日期2022年1月3日，出道曲〈WA DA DA〉



最新曲〈We Fresh〉



▼NMIXX，出道日期2022年2月22日，出道曲〈O.O〉



最新曲〈DICE〉



▼LE SSERAFIM，出道日期2022年5月2日，出道曲〈FEARLESS〉。



最新曲〈ANTIFRAGILE〉



▼NewJeans，出道日期2022年8月1日，出道曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉。

〈Attention〉



〈Hype Boy〉- DANIELLE&HAERIN ver.



最新曲〈OMG〉



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