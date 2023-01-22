始源的「规模」与众不同！从装扮开始就像「财阀家的小儿子」，被专属摄影师拍摄的他，最终变成银赫的「摄影师」XD

银赫：「这些YouTuber在做什么？！关掉、关掉～」
Super Junior近期前往爱宝乐园进行签售会，有著「全员YouTuber」之称的他们，可谓「摄影机不离手」。明明银赫也在拍摄YouTube影片，却嚷嚷著：「这些YouTuber在做什么？！关掉、关掉～」画面相当搞笑。
始源从装扮开始就非常不一般，宛如「财阀家的小儿子」。银赫还问他：「难道是要来买下爱宝乐园的？」对比其他成员人手一台摄影机，始源专心地吃著零食，前面则有专属摄影师在进行拍摄，银赫感叹：「哇～规模也太与众不同了」始源则表示：「记录下来的影片都是财产啊」、「既然要拍就要好好拍」。果然成员多，呈现影片的方式也很多种呢！
签售会结束后，成员们一起搭乘缆车。期间，银赫问始源：「摄影组在哪儿呢？」始源回答：「应该是在某处好好拍摄我吧」银赫马上表示：「那你来拍我吧！」始源爆笑，马上拿走银赫手上的摄影机。
银赫再说明一次：「你的导演拍你，你来拍我」之后便满意的往前走。始源的摄影机镜头就这样拍著银赫的背影，被拍摄者还不忘转过头来确认有没有好好拍摄，惹得始源又爆笑好几次。银赫用影片字幕表达心境：「在途中像这样和成员们开开玩笑，也是一种琐碎的幸福呢！」相信粉丝们也很爱看成员们这样有趣的互动吧！
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