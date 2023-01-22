始源的「规模」与众不同！从装扮开始就像「财阀家的小儿子」，被专属摄影师拍摄的他，最终变成银赫的「摄影师」XD 这对CP超可爱！金裕贞、金圣喆一起拍摄画报，网友：「希望未来有机会看到他们合作电视剧或电影」 ASTRO车银优看照片集、狂批自己外貌？「手太细、屁股太大」网友傻眼：我们怎么办XD New Jeans Danielle「农历新年」误称「中国新年」被炮轰，火速道歉反被赞：最佳道歉范本 玄彬、黄晸玟动作新片《火线交涉》韩国票房击退《阿凡达》《灌篮高手》！2月3日台湾上映 [分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰2》金旻载医术竟受质疑！协助被霸凌者复仇并解开心魔（EP.3 - 4） 超可爱又爆笑！《王后伞下》「元孙」徐宇真玩「寂静中的呐喊」，喊到声音都沙哑＆急到狂跺脚！ 三部月火剧收视咬超紧！《Missing：他们存在过2》《Trolley：命运交叉点》《头脑共助》你追哪一部 《黑暗荣耀》朴成勋「恶角」经典作回顾《精神病患者日记》与尹施允共组调教系CP！杀人魔理事超带感 去年才演《读取恶心的人们》《小女子》《弱美男英雄》，称职绿叶罗哲除夕病逝，金高银不舍悼念 姜栋元&朴正民有望合作Netflix古装武侠片《战，乱》，《分手的决心》朴赞郁担任监制 《黑暗荣耀》「少年同珢」太惨了！气到观众「串戏」：你可是天使、是神啊

银赫：「这些YouTuber在做什么？！关掉、关掉～」

Super Junior近期前往爱宝乐园进行签售会，有著「全员YouTuber」之称的他们，可谓「摄影机不离手」。明明银赫也在拍摄YouTube影片，却嚷嚷著：「这些YouTuber在做什么？！关掉、关掉～」画面相当搞笑。





始源从装扮开始就非常不一般，宛如「财阀家的小儿子」。银赫还问他：「难道是要来买下爱宝乐园的？」对比其他成员人手一台摄影机，始源专心地吃著零食，前面则有专属摄影师在进行拍摄，银赫感叹：「哇～规模也太与众不同了」始源则表示：「记录下来的影片都是财产啊」、「既然要拍就要好好拍」。果然成员多，呈现影片的方式也很多种呢！





签售会结束后，成员们一起搭乘缆车。期间，银赫问始源：「摄影组在哪儿呢？」始源回答：「应该是在某处好好拍摄我吧」银赫马上表示：「那你来拍我吧！」始源爆笑，马上拿走银赫手上的摄影机。





银赫再说明一次：「你的导演拍你，你来拍我」之后便满意的往前走。始源的摄影机镜头就这样拍著银赫的背影，被拍摄者还不忘转过头来确认有没有好好拍摄，惹得始源又爆笑好几次。银赫用影片字幕表达心境：「在途中像这样和成员们开开玩笑，也是一种琐碎的幸福呢！」相信粉丝们也很爱看成员们这样有趣的互动吧！

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