帅气世子必备这张帅照！每一位世子的拉弓眼神总是最迷人的啊〜以下为大家送上多位帅帅的世子们

目前正在热播中的《禁婚令》金永大饰演一位痴情世子，而即将在2月6日开播的《青春月谭》也将由朴炯植饰演帅气王世子，而大家看过这么多位世子，他们必备的就是这个射箭的帅照！不管穿上龙袍还是猎装，锐利眼神迷死人啊！以下为大家一一收集。

#朴炯植 《青春月谭》2023

即将在2月6日首播，朴炯植可说是最新出炉的帅气世子，剧照抢先公开也是这拉弓照，不知道他瞄准的目标是谁？



#金永大 《禁婚令》2022

金永大在《禁婚令》中一开始就与自己情同手足的护卫金宇锡武力过招，为了破除宫中传闻还率领一大群人前往打猎，帅气拉弓瞄准中。



#文相敏 《王后伞下》2022

成枏大君在陪童竞赛时，射箭项目让他想起了曾经教他射箭的哥哥，已是当时的世子（裴仁爀饰），闭上眼睛勇於利用风的方向误瞄，才能正中红心。



#李准 《红丹心》2022

为达到目的可以不择手段，强敌张赫在前你来我往的宫斗超精彩，遇到心爱的人时常泪眼汪汪的李准。



#李俊昊 《衣袖红镶边》2021

不管是猎杀野猪还是击退刺客，世子的箭法都非常可靠。李世荣用风筝当作暗号让李俊昊帅气击退了刺客，最终还体力不支晕倒在世子怀中，画面令人难忘。



#朴恩斌 《恋慕》2021

有著出生的秘密的龙凤双胞胎世子，最后只能由女生假扮自己的哥哥继位，就算是女孩也是有著帅气又锐利的眼神，拉弓照也是不可少。



#朱智勋 《尸战朝鲜》2019

世子发现宫中有怪物，也来到宫外进行调查，许多场面需要以射箭与丧尸们交手！



#朴宝剑 《云画的月光》2016

这就不能不提帅气的宝剑了，受到身边的郭东延刺激而只好小露身手射箭给大家看！大家还记得哪些帅气射箭的世子呢？

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