Netflix韩剧《黑暗荣耀》由宋慧乔、李到晛、林智妍、郑成日、朴成勋等演员主演，题材以「校园霸凌」与「黑暗复仇」为主轴，一播出就获得高度讨论，第一季8集真的不够看。《黑暗荣耀》讲述高中生时期惨遭同学霸凌的文东垠（宋慧乔 饰），退学后开始了20年的复仇计画，向当年霸凌自己的团体展开复仇，并在复仇路上遇到了亦师亦友的围棋前辈朱如炡（李到晛 饰），本剧满满细节与彩蛋，连「声音」都有其中寓意⋯⋯你发现了吗？





《黑暗荣耀》细节1. 让文东垠心惊胆颤的烧肉声音



文东垠高中时期遭遇同学严重霸凌，被朴涎镇（林智妍 饰）一群人拿电棒卷直接烫皮肤来测试温度，甚至还有熨斗烫小腿的残忍之举，甚至不让她到保健室擦药，让文东垠成年后依旧全身上下都有烫伤疤痕，一到夏天还会奇痒无比，非常难受。学生时代的悲痛回忆，让文东垠只要听到滚烫的声音都会浑身发抖，处处可见的韩国美食——烤肉店更是她的梦魇，只要听到肉放上铁盘的声音，就会让文东垠心惊胆颤，她的身体依旧记得那份痛苦与回忆。

《黑暗荣耀》细节2. 朱如炡发泡锭背后的痛苦黑暗寓意



朱如炡的爸爸死於一场意外，当年的杀人凶手不仅还在监狱中度过平静的日子，还常常寄信给朱如炡，描写当年事故的残忍现场，还诅咒他下地狱，让朱如炡受到心理创伤，即使定期看心理医生，依旧抚平不了伤痛。对朱如炡来说，每天最平静的时刻，就是当他把发泡锭丢进水里时的滋滋声，他形容那个声音：「像风吹动银杏树叶声、像掉落在围棋盘上的雨水声⋯⋯」，还有他脑海中的复仇画面。



剧中「发泡锭」的片段让人印象深刻，细细听著发泡锭丢入水中的声音，冒泡的声音在耳边绽放真的很疗愈。相比整部剧比较灰暗的色调，以及黑暗剧名，发泡锭光明的正黄色为剧情带来亮点，让人眼前一亮！看了《黑暗荣耀》之后是不是也很想获得朱如炡医生同款呢？拜维佳维他命发泡锭让你能够轻松补充维他命B群，让思绪更灵敏 身体更有活力，以最佳状态面对各种日常挑战。拜维佳由获得GMP认证且超过150年历史的德国拜耳公司生产制造，更加安心有保障！



《黑暗荣耀》细节3. 朱如炡的心魔是否能够被治愈？



从发泡锭延伸到第二季，正向的亮黄色彷佛暗示著「复仇之战」将走向明朗化，不论是朱如炡从过去的阴影当中获得救赎，又或是文东垠成功复仇，各自拥抱伤痛、一起跳「剑舞」挥动著手中的剑，《黑暗荣耀》第二季预计3月播出（已经等不及了），和拜维佳发泡锭，一起透过自己的方式治愈伤痛，走向充满未知也有无限可能的未来吧！



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