2月22日Disney+独家上线《原来这就是爱啊》Hani安喜延将饰演金英光前女友

女团EXID出身的Hani安喜延，自出道以来就以自然不做作的魅力吸引许多粉丝，近年来更参与多部戏剧演出。最近更在热播中的韩剧《触G核心》中饰演一位积极追求性高潮的女子，而在2月22日她更将以《原来这就是爱啊》与观众们见面。

安喜延所属公司表示，她将演出Disney+独家原创系列韩剧《原来这就是爱啊》，带来与先前的作品完全不同的新角色风格，在准备阶段也非常认真，希望观众们多多关注与期待Hani的新作品。安喜延也将在剧中饰演男主角金英光的前女友



Disney+原创韩剧《原来这就是爱啊》剧情描述一个体质完全不符合复仇的女子宇宙（李圣经饰）与不能被说是所谓的复仇对象甚至有点心酸的男子东镇（金英光饰），不该相遇的这对男女却在现实中发展出感性的恋情，进而相互理解而产生心理上的变化。



而剧中Hani安喜延将饰演东镇的前女友姜敏英一角，敏英是一位想要挽回东镇以及已逝去的爱情的人物，安喜延将展现出内心所拥有的伤痛，细腻地将人物角色的情感变化展现其中，将使剧情更加丰富。安喜延从网路剧《XX》作为演员身分的崭新起点，之后也演出了Kakao TV的原创电视剧《刚刚三十岁》，Wavve原创电视剧《You Raise Me Up》，JTBC《Idol：The Coup》等，最近更演出了尺度非常大的Coupang Play《触G核心》，让观众们感受到她在演技上的突破以及角色的成长。也期待她2月22日公开的新作品《原来这就是爱啊》。

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