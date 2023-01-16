暗黑系漫改王子来了！朴志训将出演惊悚恐怖新剧《不肖子》有望搭挡《我们的蓝调时光》卢允瑞

这部网路漫画好看到令人毛骨悚然啊！由朴志训来演，真的会让人特别期待。

透过热门网路剧《弱美男英雄 class1》令大众留下出色演技印象的朴志训，又有新作品的消息出炉了！韩媒报导朴志训将出演漫改剧《不肖子》，女主角则由《我们的蓝调时光》、《20世纪少女》的卢允瑞接演。



随后，经纪公司Maroo企划回应《不肖子》只是正在讨论中的作品。



《不肖子》讲述表面温柔有礼的绅士父亲，背地里却是连续变态杀人魔，而他的魔爪偏偏伸到儿子鲜于眞的女友身上，面对疯狂的杀人魔父亲，儿子将会尽全力反抗、守护自己珍视的人。

▼LINE WEBTOON上惊悚悬疑热门漫画《不肖子》的宣传影片：



朴志训正在讨论中的角色就是「鲜于眞」，漫画里虽然身体瘦弱，却有著强大的意志力，由於被杀人魔父亲养大，角色给人亦正亦邪的感觉，粉丝们也很希望能由演技出众的朴志训接下。

此外，也传出本剧女主角将会由《我们的蓝调时光》、《20世纪少女》的卢允瑞接演，同样也是近期表现出色的新生代演员，目前on档主演的作品是全道嬿&郑敬淏的新剧《浪漫速成班》，剧中饰演全道嬿的外甥女南海伊一角，认真学习的高三考生。

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