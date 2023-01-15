[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰2》心医三人帮正式回归！金旻载眼中只有金香起变身醋坛子（EP1－2）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰2》延续上一季剧情再度解开不单纯的病症！久别重逢更甜蜜的金旻载与金香起再度合作无间，不过本季加入了殿下的妹妹翁主以及内医院医员，对於好不容易开始交往的「风雨CP」是否造成影响？

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好久不见的《朝鲜精神科医师刘世丰2》终於回来了〜刘世丰（金旻载饰）被召回汉阳转眼已一年有余，桂志翰（金相庆饰）也在汉阳开立了桂树医馆与所有家人们继续为民服务。但刘世丰始终相当思念随著被调往黑山岛的父亲离开的恩雨（金香起饰）。



宫中传来闹鬼传闻，许多宫女陆续表示在夜间见到已死去左相的幻影，更伴随著头晕呕吐、皮肤红肿的症状，虽然内医院判定为霍乱，殿下传唤桂志翰与刘世丰入宫，两人认为这并非一般的传染病，比较像是中毒的症状，不过内医院也不愿承认自己的诊断有误，双方僵持不下。恩雨来到汉阳，才一下船就救了一位呕吐晕倒的民众，似乎也与宫女们的症状类似。



恩雨与刘世丰再度相聚，恋情分外甜蜜，两人除了联合前往宫内调查外，也不吝向对方表达自己的思念与爱意，刘世丰更是对於主动靠近恩雨的内医院医员全江日（姜泳锡饰）相当不满还醋劲大发，恩雨也对於心仪著刘世丰的翁主相当在意。看中毒的人数不减反增，大家百思不解毒物究竟为何。



恩雨在井边闻到了百合香味，原来有人在井里放了与百合同样香味的毒草，使宫女们与殿下都喝了水而中毒，宫女也被迫用这口井水酿酒而送到宫外，让症状不断延烧到平民百姓。此人更伺机而动想刺杀殿下，原来是左相的余党，幸好刘世丰及恩雨及时发现并献上妙计，才能顺利逮捕真凶。



殿下命刘世丰等人可在汉阳以外继续营运桂树医馆以拯救更多无辜百姓，恩雨好不容易说服了父亲，与大家继续同行，两人终於可以不再分开继续甜蜜谈恋爱了。没想到此时翁主带著一大群人来到医馆，桂树医馆可能被迫终止营运，接下来又会发生哪些事件呢？



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