[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》心醫三人幫正式回歸！金旻載眼中只有金香起變身醋罈子（EP1－2）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》延續上一季劇情再度解開不單純的病症！久別重逢更甜蜜的金旻載與金香起再度合作無間，不過本季加入了殿下的妹妹翁主以及內醫院醫員，對於好不容易開始交往的「風雨CP」是否造成影響？

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好久不見的《朝鮮精神科醫師劉世豐2》終於回來了〜劉世豐（金旻載飾）被召回漢陽轉眼已一年有餘，桂志翰（金相慶飾）也在漢陽開立了桂樹醫館與所有家人們繼續為民服務。但劉世豐始終相當思念隨著被調往黑山島的父親離開的恩雨（金香起飾）。



宮中傳來鬧鬼傳聞，許多宮女陸續表示在夜間見到已死去左相的幻影，更伴隨著頭暈嘔吐、皮膚紅腫的症狀，雖然內醫院判定為霍亂，殿下傳喚桂志翰與劉世豐入宮，兩人認為這並非一般的傳染病，比較像是中毒的症狀，不過內醫院也不願承認自己的診斷有誤，雙方僵持不下。恩雨來到漢陽，才一下船就救了一位嘔吐暈倒的民眾，似乎也與宮女們的症狀類似。



恩雨與劉世豐再度相聚，戀情分外甜蜜，兩人除了聯合前往宮內調查外，也不吝向對方表達自己的思念與愛意，劉世豐更是對於主動靠近恩雨的內醫院醫員全江日（姜泳錫飾）相當不滿還醋勁大發，恩雨也對於心儀著劉世豐的翁主相當在意。看中毒的人數不減反增，大家百思不解毒物究竟為何。



恩雨在井邊聞到了百合香味，原來有人在井裡放了與百合同樣香味的毒草，使宮女們與殿下都喝了水而中毒，宮女也被迫用這口井水釀酒而送到宮外，讓症狀不斷延燒到平民百姓。此人更伺機而動想刺殺殿下，原來是左相的餘黨，幸好劉世豐及恩雨及時發現並獻上妙計，才能順利逮捕真兇。



殿下命劉世豐等人可在漢陽以外繼續營運桂樹醫館以拯救更多無辜百姓，恩雨好不容易說服了父親，與大家繼續同行，兩人終於可以不再分開繼續甜蜜談戀愛了。沒想到此時翁主帶著一大群人來到醫館，桂樹醫館可能被迫終止營運，接下來又會發生哪些事件呢？



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