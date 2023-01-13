BIGBANG太阳确定出演《全知干预视角》，婚后首档观察综艺！直播回应年轻网友疑问「太阳会跳舞吗」

今日有韩媒报道称太阳正在录制MBC综艺《全知干预视角》，所属社回应表示尚在调整日期，但确实已确定出演！

太阳最近和YG娱乐合约期满，转签到Teddy和Kush创立的旗下独立厂牌The Black Label，但仍是BIGBANG的成员、也期待BIGBANG的回归及活动。



今天中午公开了时隔5年之久的新歌《VIBE》，由防弹少年团Jimin作曲并参与合唱。 推出之前就引起大量关注，MV公开仅3小时已有200多万人观看，在各国K-Pop粉丝间反响相当热烈。



歌曲公开前太阳在YouTube直播倒数，聊到前几日有网友问「太阳会跳舞吗？ 他不是主唱吗？」 ，谦虚笑说：「今年是出道17周年，在我们活动初期出生的人也许较少看到我当时的模样吧。 后来确实把重心更多放在演唱方面，但出道初期和第一张SOLO专辑可是跳过很激烈的舞呢。」



太阳2018年与相恋多年的闵孝琳结婚，随后便入伍服兵役，退伍后在2021年12月迎来第一个小孩。 也许一直专注於家庭生活，太阳在2017年正规三辑《白夜》后鲜少在媒体前露面，去年作为BIGBANG成员发行数位单曲《Still Life》也没有任何宣传活动，可谓只闻其声、不见其人。 这次出演《全知干预视角》，终於能看到他在生活中的模样啦！



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