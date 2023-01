BIGBANG太阳确定出演《全知干预视角》，婚后首档观察综艺！直播回应年轻网友疑问「太阳会跳舞吗」

今日有韩媒报道称太阳正在录制MBC综艺《全知干预视角》,所属社回应表示尚在调整日期,但确实已确定出演!

太阳最近和YG娱乐合约期满,转签到Teddy和Kush创立的旗下独立厂牌The Black Label,但仍是BIGBANG的成员、也期待BIGBANG的回归及活动。



今天中午公开了时隔5年之久的新歌《VIBE》,由防弹少年团Jimin作曲并参与合唱。 推出之前就引起大量关注,MV公开仅3小时已有200多万人观看,在各国K-Pop粉丝间反响相当热烈。



歌曲公开前太阳在YouTube直播倒数,聊到前几日有网友问「太阳会跳舞吗? 他不是主唱吗?」 ,谦虚笑说:「今年是出道17周年,在我们活动初期出生的人也许较少看到我当时的模样吧。 后来确实把重心更多放在演唱方面,但出道初期和第一张SOLO专辑可是跳过很激烈的舞呢。」



#Taeyang's new single featuring #JIMIN of @BTS_twt is a #VIBE. Get on their level https://t.co/vkpz0dOIJv pic.twitter.com/Z5DBPZ0ULb