BIGBANG太陽確定出演《全知干預視角》，婚後首檔觀察綜藝！直播回應年輕網友疑問「太陽會跳舞嗎」

今日有韓媒報道稱太陽正在錄製MBC綜藝《全知干預視角》，所屬社回應表示尚在調整日期，但確實已確定出演！

太陽最近和YG娛樂合約期滿，轉簽到Teddy和Kush創立的旗下獨立廠牌The Black Label，但仍是BIGBANG的成員、也期待BIGBANG的回歸及活動。



今天中午公開了時隔5年之久的新歌《VIBE》，由防彈少年團Jimin作曲並參與合唱。 推出之前就引起大量關註，MV公開僅3小時已有200多萬人觀看，在各國K-Pop粉絲間反響相當熱烈。



歌曲公開前太陽在YouTube直播倒數，聊到前幾日有網友問「太陽會跳舞嗎？ 他不是主唱嗎？」 ，謙虛笑說：「今年是出道17週年，在我們活動初期出生的人也許較少看到我當時的模樣吧。 後來確實把重心更多放在演唱方面，但出道初期和第一張SOLO專輯可是跳過很激烈的舞呢。」

太陽2018年與相戀多年的閔孝琳結婚，隨後便入伍服兵役，退伍後在2021年12月迎來第一個小孩。 也許一直專注於家庭生活，太陽在2017年正規三輯《白夜》後鮮少在媒體前露面，去年作為BIGBANG成員發行數位單曲《Still Life》也沒有任何宣傳活動，可謂只聞其聲、不見其人。 這次出演《全知干預視角》，終於能看到他在生活中的模樣啦！



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