直播跌下楼梯变搞笑片段，歌手DEAN默删Instagram帐号，粉哀忧等不到新专！网：不再笑你了请回来

很多人还在等新作品～

韩国歌手兼制作人DEAN曾经为许多知名韩团如EXO、VIXX、Block B等担任音乐制作人，为他们打造作品，而后出道成为歌手，雄厚的编曲实力让他受到独立音乐圈关注，曾和许多知名歌手合作，而后更和好友ZICO、Crush组成「Fanxy Child」，在国内外享有极高知名度。



身负专业音乐实力，DEAN曾担任节目《Show Me The Money》导师，独特的R＆B风格深受大众喜爱，被封为「金牌制作人」。而后凭著一曲《instagram》扬名全球，连IU都曾经翻唱！



《instagram》里说到：「知道明天要来，但我无法放下手机，於是又打开了instagram了」。藉著柔和的Urban R＆B曲风，诉说现代社群生活亮丽，但是回归到日常生活却黯淡无光，让人无法关掉手机的心声，触动许多人的内心，而最近粉丝发现，DEAN竟然把自己的IG给删了！



许多粉丝纷纷哀号表示：这是代表不会出作品吗？也有人说：DEAN是听了自己的歌而删了instagram。不过也有人提到，是不是因为之前他摔下楼梯的画面被作成搞笑图，所以让他删掉帐号？大家也纷纷说「我不会再取笑你跌下楼梯的事了，请你回来吧DEAN！」



is it bc of the time he fell down the stairs??pic.twitter.com/ujWDa2YgFj — chikiyadi (@strawberryadi) January 9, 2023

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