直播跌下楼梯变搞笑片段，歌手DEAN默删Instagram帐号，粉哀忧等不到新专！网：不再笑你了请回来

很多人还在等新作品~

韩国歌手兼制作人DEAN曾经为许多知名韩团如EXO、VIXX、Block B等担任音乐制作人,为他们打造作品,而后出道成为歌手,雄厚的编曲实力让他受到独立音乐圈关注,曾和许多知名歌手合作,而后更和好友ZICO、Crush组成「Fanxy Child」,在国内外享有极高知名度。



身负专业音乐实力,DEAN曾担任节目《Show Me The Money》导师,独特的R&B风格深受大众喜爱,被封为「金牌制作人」。而后凭著一曲《instagram》扬名全球,连IU都曾经翻唱!



《instagram》里说到:「知道明天要来,但我无法放下手机,於是又打开了instagram了」。藉著柔和的Urban R&B曲风,诉说现代社群生活亮丽,但是回归到日常生活却黯淡无光,让人无法关掉手机的心声,触动许多人的内心,而最近粉丝发现,DEAN竟然把自己的IG给删了!



许多粉丝纷纷哀号表示:这是代表不会出作品吗?也有人说:DEAN是听了自己的歌而删了instagram。不过也有人提到,是不是因为之前他摔下楼梯的画面被作成搞笑图,所以让他删掉帐号?大家也纷纷说「我不会再取笑你跌下楼梯的事了,请你回来吧DEAN!」



is it bc of the time he fell down the stairs??pic.twitter.com/ujWDa2YgFj