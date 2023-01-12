朴恩斌&蔡钟协有望继《Stove League》再合作《无人岛的Diva》！网友怀念：组长和刘敏镐选手啊

根据今（12）日《朝鲜日报》报导所称，蔡钟协确定要成为「朴恩斌的男人」担纲新剧《无人岛的Diva》男主角。

先前曾有报导《无人岛的Diva》以「无人岛少女」为主题，讲述女主角「徐木夏」（朴恩斌 饰）16岁时为了参加选秀搭船离家出走，却因风浪漂流到了无人岛成了全罗岛孤岛少女。徐木夏靠著最爱的歌手「尹兰珠」之歌撑下去，15年后获救，意外和偶像尹兰珠展开同居生活。

原本的报导都提到《无人岛的Diva》是浪漫喜剧，却未有男主角的人物设定资讯，而在《朝鲜日报》的报导，蔡钟协将饰演男主角「宝杰」，和朴恩斌饰演的「木夏」有很深的渊源。

看见朴恩斌与蔡钟协的组合，你是否觉得很眼熟呢？两人曾在2019年的热门戏剧《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）合作啊！网友看见两人将合作的消息，都怀念起当年「Dreams」球队的「营运组长」和「刘敏镐选手」呢！



虽然两人当时是球队组长与旗下选手的关系，但对戏机会并不多，不过各自都有亮眼表现令观众深刻，且都在演出《Stove League》之后，事业平步青云、戏约纷至沓，成了大势演员。除了怀念《Stove League》，也有网友称两人「画风很像」，都有酒窝都是可爱的「狗狗相」。



在《朝鲜日报》报导过后，‎《SPOTV NEWS》取得蔡钟协经纪公司IOK Company说明，表示《无人岛的Diva》是「收到邀约的作品之一」，看来还得等剧组正式宣布。

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