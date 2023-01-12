开春最强卡司阵容的韩国电影《幻影》2月3日上映! 朴海秀二度合作影帝薛景求大玩心理战

今年开春最强卡司阵容的韩国电影《幻影》(Phantom，原名《鬼影战》) ，由《信徒》导演李海暎执导，电影灵感取材自麦家小说「风声」，集结《鸡不可失》人气女星LEE HANEE(李荷妮)、《鱿鱼游戏》《纸房子：韩国篇》实力派男星朴海秀、《寄生上流》朴素谈(朴素丹)及《薄荷糖》影帝薛景求(薛耿求)、《分手的决心》徐现宇(徐贤宇)、《梨泰院CLASS》金东希共同演出。《幻影》将於2月3日上映。

实力派男星朴海秀近年在各式作品中以精湛演技征服观众，在亚洲人气飙涨，这次在电影《幻影》与影帝薛景求第二度合作，两人在去年谍报动作片《夜叉：浴血谍战》联手抓间谍，当时电影还曾来台取景拍摄，这次在动作电影《幻影》中两人「穿越」到1933年朝鲜京城却成为宿敌，朴海秀怀疑薛景求就是间谍「幻影」，展开激烈的拷问，不仅捆绑还拿枪威胁，双方展开心理攻防对决，更互斗拼个你死我活。不过戏外的两人感情却亲如兄弟，朴海秀为演出角色，全片日语演出，拍戏期间天天苦练5至6小时，压力太大还打电话向前辈求救，获得薛景求的暖心回应，足见两人的好交情。



朴海秀和影帝薛景求在《夜叉：浴血谍战》都展现了流畅的中文与日文语言功力，近期朴海秀也在影集《毒枭圣徒》大展流利的英文语言能力，紧接著在新作《鬼影战》中饰演新任总督警护队长高原海人，首次出演日本人角色，更挑战100%全日语演出，为此他下足功夫，每天勤练日语台词，导演发现他不只背了自己的台词，连对手的台词都背了下来，还笑称他是怪物， 「影帝专业户」薛景求此次在片中饰演军人出身的日本警察村山淳次，是精通朝鲜语的菁英，降职后被派遣到总督府内担任通信科监督官，而朴海秀演出的警护队长高原海人虽然是仕途顺遂的天才，但他对从军旅时代的竞争者淳次抱有瑜亮情结，两人不断猜疑彼此，从心理战攻防，夹杂著不间断的质疑与拷问，甚至到最后展开殊死打斗、枪战，极致紧绷的激烈对抗关系，成为全片最有张力的「强强对决」。薛景求说：「淳次和海人之间，有著在其他抗日片中看不到的关系，会带来新的乐趣。」



《幻影》将於2月3日上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻