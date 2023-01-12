《黑暗荣耀》剧情里的伏笔：精品店员是宋慧乔高中好友，面对面却不打招呼！

《黑暗荣耀》中这个伏笔，不说透还真不知道！

宋慧乔新剧《黑暗荣耀》在Netflix一上线就引爆收视热潮，从剧本，到演员演技，再到紧凑剧情，都受到观众高度赞赏，尤其是难得以腹黑形象示人的乔妹在戏里大飙演技，实施暗黑复仇计划，让观众们看得大呼过瘾。



《黑暗荣耀》分上下部播出，前8集结束后就引发各种关於剧情的讨论，有一条暗线不知道大家发现了没有！文同珢（宋慧乔 饰演）和全宰寯（朴成勋 饰）精英的精品店的员工金京兰（安所要 饰）其实是认识的。 高中时期，文同珢和金京兰是能够挽著胳膊亲近的好友。 文同珢退学后，她沦为朴涎镇（林智妍 饰）一伙人的霸凌对象，度过了比地狱还要惨痛的高中生活。 金京兰和文同珢的友情，似乎也随著后者退学而结束。



时间一转来到了成人之后，金京兰就职於全宰寯的精品店，还是朴涎镇的助理。 当文同珢来到精品店，昔日好友重逢，两人并未打招呼，不过金京兰的表情却是震惊的，不知道她是否认出了曾经的闺蜜。 观众们看到这一幕之后就猜测，两人为了复仇才故作不认识，金京兰委身在精品店工作，说不定也是文同珢的安排，毕竟学生时期遭到那样严重的霸凌，如何还能心平气和地在霸凌者的店里工作呢。



《黑暗荣耀》下半部8集将在3月开播，金京兰是否真是文同珢的复仇助力者，她们又有著怎样的计划，让我们一起期待吧。

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