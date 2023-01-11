「跑第一是为了找妈妈」《Missing：他们存在过2》路河的故事再度让人泪流，网友：又美丽又遗憾（EP.7）

疗愈温暖的悬疑奇幻剧《Missing：他们存在过2》，本周播出的第7集小朋友「路河」的故事，再度感动观众、让观众泪流满面。

老张（许峻豪 饰）与金旭（高洙 饰）受姜船长（李姃垠 饰）之托替三工团的孩子们找寻回家的路，让他们的死亡真相能公诸於世、灵魂得到安息。第6集他们从就从孩子「路河」开始，第7集路河也终於回家了。

老张、金旭与李钟雅（安昭熙 饰）从路河的画抽丝剥茧，终於找到了路河可能所在的位置「千重山」，另一边收到路河爸爸报警的失踪专案组，也透过各种讯息来到同样的地方。李钟雅将重要情报告知白组长后，老张与金旭便放心的前往三工团参加运动会。

先前一直担心没办法跑到第一名的路河，在这场运动会上终於在最后关头跑到了第一名。而路河为什么坚持要跑第一呢？因为他要找到妈妈。路河与妈妈曾露宿街头，路河妈妈却被不肖精神病院强制带走，路河怎么样也追不上那台载走妈妈的救护车，一个人孤零零的在山里迷路失足。



路河拚命跑了第一名，彷佛终点有他的妈妈在等他，而他的灵魂也在那刻逐渐消逝。就像过去送走其他人一样，村民们一面不舍一面为他开心：「走好，路河。」而姜船长那么说：「8年前孤单来的孩子，今天收到了所有人的掌声离开了。」



如同剧里的村民热泪盈眶，这样的情节也让萤幕前的观众忍不住涌上情绪落下泪来，Naver TV该片段涌入网友留言：「一部非常好的电视剧～希望孩子们不要再有那么难过的事情，路河再见ㅜㅜ」「找到尸体、灵魂存村里消失的时候都会很伤心，但太好了，也泪都流出来了。」

「真希望有那么温暖的世界，如果疲惫和痛苦的灵魂相聚，得到了爱和安慰的话，也许比较能安息」「跑得快就不会错过妈妈……路河8年来一直带著这个想法练习跑步，终於拿到第一名，路河辛苦了，再见。」「今天离开的场面不知为何又美丽又让人遗憾，流下了眼泪。」



此集老张与姜船长的话亦引起网友反思。老张：「虽然我们这些没出息的大人没能保护好他们，但一定要弄清楚自己的孩子都经历了些什么。」姜船长：「如果还活著，我们永林和夏永就是22岁，路河17岁……」

▼YouTube上述相关片段



▼下集预告轮到似乎轮到夏永的故事开展，而三工团出现了真正的坏人！



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