公开《头脑共助》三大精彩位：郑容和扮变态教授出招摘除人脑极震撼！

全新脑科刑侦韩剧《头脑共助》上周首播便拿下同时段节目收视冠军，大家都在追看了吗？

剧中脑科专家申河路（郑容和饰）和资深刑警琴明世（车太铉饰）因误会结合，从此势成水火，不过「和铉CP」亦敌亦友的关系却意外吸纳了不少粉丝，车太铉更笑言有望再度冲击年末颁奖礼的CP奖项！今日为你推介首周三大推坑位，方便观众五分钟看完两集剧情，然后今晚再无缝紧贴第三、四集的最新进度。



必看重点一：疯狂科学家郑容和 使诈取人脑

2023年最变态男主角登场！个性自恋古怪的韩国最强脑科学家申河路（郑容和饰）为了取得连环杀手的大脑作为研究，不惜花上巨额贿赂狱警、使出心理战术诱导犯人自杀，最后更伪造器官捐赠同意书，以便迅摘除杀人犯的大脑，了解反社会人格的脑部运作！



集毒舌刻薄、脾气暴躁、沉迷自我於一身的申河路既是天才也是疯子，剧中他取出大脑时的疯狂表情，获不少观众大赞有戏，对此郑容和亦坦言被申河路迷倒：「我被从未尝试过的角色所吸引，刚接到剧本时，台词的量真的不是开玩笑，这是我最担心的部分！但我觉得『申河路』是我很想尝试的角色，加上听说车太铉前辈也会演出，令我更有信心，所以我选择了这部作品。」

必看重点二：车太铉牺牲色相 惨被剃成凹字头

奉行利他主义的善良刑警琴明世（车太铉饰）奉命加入专门解决大脑疾病引发犯罪的「神经科学组」，此时著名音乐人金在源突然在舞台暴毙，其妻子竟当场承认杀人！为了找出真相，明世在薛组长（郭善英饰）的建议下，寻求河路的帮助。然而明世拜访河路时，却阴差阳错被误当尸体开脑，头发也因此被剃了一块成凹字形，状甚搞笑！



凭藉一部部轻松小品奠定「喜剧一哥」地位，车太铉却透露久未演出喜剧：「我演过很多角色，但我已经很久没有出演喜剧了，《头脑共助》的剧本很有意思，我认为我可以轻松地演好；另外，郑容和的角色也很新鲜，基本上这部作品全靠他了，他肩负著最困难的部分。」

必看重点三：深入浅出解释脑科学

惨被剃头的明世气愤难平，他在酒后向记者友人爆料申河路为了摘除人脑而伪造文书，导致对方被研究所解雇；后来河路自愿加入「神经科学组」担任专家顾问，但是他的目标并非伸张正义，而是想借破案挽回形象，并向明世报复，互看不顺眼的二人也因此成为搭档；河路也在审讯期间发现死者妻子患有记忆障碍的大脑疾病，所以才在他人暗示下误以为自己弑夫，而经理人才是真正凶手！剧中申河路不时以简单易明的手法解释脑科疾病，让观众能够轻松理解剧情，从而产生投入感，难怪《头脑共助》收视报捷！



全新脑科刑侦喜剧《头脑共助》讲述两个无法忍受彼此的男人——拥有「非凡大脑」的天才神经科学家申河路（郑容和饰）与吊儿郎当但个性善良的刑警琴明世（车太铉饰），为了解决各种有关罕见脑部疾病的案件，在互相折磨中展开特别合作的故事。剧集逢星期一、二深夜在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度！



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