如果IU和李钟硕结婚的话？韩媒推算两位顶流资产，加在一起超千亿！

IU和李钟硕这两位刚传出恋情，就已经有韩媒替他俩盘算资产总和了，两位行走的印钞机要是结婚的话，光财力就能惊呆不少人。

根据韩媒爆料称，IU和李钟硕两人的现金+不动产资产总和超过1000亿（韩币，下同）。 2021年，IU被香港《南华早报》评选为「资产最多的K-POP女歌手」，推定她的资产有527亿之多。 而IU也曾多次在节目中公开表示过自己在20代初期就已经存下了下半辈子要用的钱，甚至豪放地称「不需要再挣钱了」。

IU还是韩娱圈里知名的房地产富婆，前不久刚刚在首尔清潭洞花费130亿现金买下高级豪宅，她位於京畿道果川市的工作室价值46亿，另一套位於杨平郡的田园豪宅价值22亿，再加上8亿的周围土地，光是不动产资产就超出了200亿。



出道多年，身为韩流巨星的李钟硕的财力也不容小觑。 2016年李钟硕花了39亿买下首尔新沙洞的某住宅楼，后来改建成了2层楼的咖啡馆。 2020年时又以59.5亿卖出，短短4年就挣得20.5亿的差价。 2018年时他又以30亿购得一处楼房，3年后以36亿卖出，稳赚6亿。 除此之外，李钟硕2015年买下了位於首尔汉南洞的某高级住宅，花费了43亿，一直住到2021年，后来搬去了价值73亿的另一处顶级豪宅，但汉南洞的房子一直未卖出，而现在居住的顶级豪宅的价格也飙升到了120亿。



韩媒还推算出李钟硕从2014年开始拍影视剧，8年下了超150亿的演出费，再加上35个广告代言，挣下了175亿，前不久他还凭藉《黑话律师》斩获MBC视帝头衔，又赢得一大波广告商的喜爱，代言接到手软，如今李钟硕的现金资产已经达到了惊人的数目。

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