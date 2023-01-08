MAMAMOO世界巡回演唱会香港站：一连两场全场爆满，互换Solo歌曲掀高潮！

香港的MOO MOO这个周六日有够幸福了吧！

MAMAMOO在香港举行的「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG」演唱会於1月7日及8日在亚洲国际博览馆5&7号展馆顺利进行，两场演唱会门票早前已秒杀售罄，MAMAMOO跟香港的MOO MOO共度两个开心的夜晚！

演出之主角MAMAMOO最近非常活跃，自去年11月便以首尔为起点，展开她们的巡回演唱会，而香港则成为2023年的海外首站，这是2019年之后，MAMAMOO再次来到香港举行演唱会，她们除了献唱〈Yes I am〉、〈HIP〉、〈AYA〉等多首经典歌曲，更预备了多个惊喜舞台，让歌迷大饱耳福。加上主办特别为香港观众争取了Sound Check Party和Send-off Event的福利，让幸运观众在演出前后也可以多跟MAMAMOO近距离接触，为粉丝们送上一个难忘晚上！



演唱会一开始，MAMAMOO就为MOO MOO们送上第一次在香港献唱的新专辑歌曲〈1,2,3 Eoi!〉，而为了拉近跟观众们的距离，她们更急不及待由主舞台走到延伸舞台跟久违的香港观众打招呼！接著下一首歌曲，却一转风格由最新歌曲，跳到出道作〈Mr. Ambiguous〉可说跟歌迷们一起回忆由2014年至今的音乐旅程，别具意义。



之后MAMAMOO正式跟全场观众打招呼，接著个别成员再逐一自我介绍，颂乐、玟星、辉人和华莎尽显四人各自的风格。介绍结束后，MAMAMOO随即送上两部份串烧歌，先由〈Um Oh Ah Yeah〉加上〈Freakin Shoes〉、〈NEWYORK〉和〈Dingga〉，第二部份则由〈Emotion〉、〈Funky Boy〉和〈You’re the Best〉组成，一口气为大家送上七首名曲，更为歌迷带来耳目一新的感觉。



另一亮点则是在她们官方频道曾经透露过的互换Solo歌曲部份，首先由颂乐演绎辉人的〈Water Color〉，接著由华莎唱起玟星的〈Eclipse〉，还有辉人演唱颂乐的〈Honey〉，最后则由玟星负责华莎的〈Twit〉，每位成员也为队友的歌曲注入自己的风格，让歌迷听得入迷！正当全场气氛攀上高峰之际，MAMAMOO更由全队一起演绎颂乐的〈Spit it out〉、辉人的〈Make Me Happy〉、玟星的〈Lunatic〉和华莎的〈Maria〉，气势比solo版更为强烈，掀起整晚演出的高潮。



接著MAMAMOO再为观众送上〈Egotistic〉、〈Gogobebe〉、〈Starry Night〉等多首流行榜冠军歌，值得留意是她们还准备了〈Wind Flower〉给香港粉丝。因为这首歌的MV是在香港取景拍摄，在香港现场演绎当然特别有纪念价值。最后，在Encore部份，MAMAMOO在演唱〈L.I.E.C〉时跟MOO MOO们一起做应援，接著再送上〈Um Oh Ah Yeah〉的完整版，为今次香港演唱会画上完美句号。



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