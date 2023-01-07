NCT DREAM楷灿健康出状况，SM：出现心跳胸闷异常，一切活动暂停，全年无休行程超满

忙碌的行程成为讨论中心。

NCT DREAM的成员楷灿近日传出身体出状况，一切行程皆全面暂停，直至回复健康状态。据悉，楷灿近日出现心跳异常、胸闷等等症状，目前正在接受专业治疗，需要时间疗养。



"We would like to tell the fans about the member Haechan's health condition and absence from the schedule.



Haechan recently felt abnormal conditions such as heart palpitations and stuffiness, so he visited a hospital with his manager for counseling and checkup, and received + pic.twitter.com/5ggpD00COs — Dyva (@captainuwu) January 6, 2023

楷灿除了NCT DREAM，同时也是NCT 127的成员之一，需要兼顾两个分队的所有行程，对於粉丝担心的询问休息状况，楷灿曾表示：自己是心甘情愿，没有被强迫，为了粉丝及梦想而努力著，不过忙碌的行程仍常常被拉出来检视。从2021年至今几乎没有休息的日子、皆排满活动，还不算筹备、录音、练习等时间。



除此之外，楷灿和同团成员Mark的行程都常常成为讨论焦点。Mark是NCT 127、NCT DREAM，以及SuperM成员，忙碌的程度甚至被称为「超人行程」，高密度的工作状况也成为讨论焦点，许多粉丝常担心的问：不休息吗？不过马克也说：为了粉丝而努力。



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