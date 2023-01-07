NCT DREAM楷灿健康出状况，SM：出现心跳胸闷异常，一切活动暂停，全年无休行程超满

忙碌的行程成为讨论中心。
NCT DREAM的成员楷灿近日传出身体出状况，一切行程皆全面暂停，直至回复健康状态。据悉，楷灿近日出现心跳异常、胸闷等等症状，目前正在接受专业治疗，需要时间疗养。
"We would like to tell the fans about the member Haechan's health condition and absence from the schedule.— Dyva (@captainuwu) January 6, 2023
Haechan recently felt abnormal conditions such as heart palpitations and stuffiness, so he visited a hospital with his manager for counseling and checkup, and received + pic.twitter.com/5ggpD00COs
楷灿除了NCT DREAM，同时也是NCT 127的成员之一，需要兼顾两个分队的所有行程，对於粉丝担心的询问休息状况，楷灿曾表示：自己是心甘情愿，没有被强迫，为了粉丝及梦想而努力著，不过忙碌的行程仍常常被拉出来检视。从2021年至今几乎没有休息的日子、皆排满活动，还不算筹备、录音、练习等时间。
除此之外，楷灿和同团成员Mark的行程都常常成为讨论焦点。Mark是NCT 127、NCT DREAM，以及SuperM成员，忙碌的程度甚至被称为「超人行程」，高密度的工作状况也成为讨论焦点，许多粉丝常担心的问：不休息吗？不过马克也说：为了粉丝而努力。
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